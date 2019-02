Avis aux médias - La ministre Joly parlera de l'importance du tourisme dans la région de l'Atlantique à l'occasion de la Hospitality Newfoundland and Labrador Conference and Trade Show





OTTAWA, le 27 févr. 2019 /CNW/ - La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, prononcera une allocution durant la Hospitality Newfoundland and Labrador Conference and Trade Show (anglais). Après son discours, elle prendra part à une causerie informelle où il sera question de l'importance du tourisme dans la région de l'Atlantique.

La ministre pourra répondre aux questions des médias après son allocution.

Date : Le jeudi 28 février 2019



Heure : 8 h 30 (heure normale de Terre-Neuve)



Lieu : Hôtel Albatross, salon ABC (2e étage)

114, route Transcanadienne

Gander (Terre-Neuve-et-Labrador)

