Le Caesar a 50 ans! Les Canadiens célèbrent l'événement en partageant leur amour du Caesar dans un livre commémoratif





Des personnalités comme Dan Aykroyd, Jason Priestley, Colin Mochrie, Doug Gilmour et Lynn Johnston figurent parmi les 50 Canadiens qui y partagent leur histoire

TORONTO, le 27 févr. 2019 /CNW/ - Le cocktail du Canada fête ses 50 ans cette année! Afin de célébrer cet anniversaire, des Canadiens de toutes les provinces et territoires relatent leur histoire de Caesar illustrant leur lien personnel avec ce cocktail emblématique dans un livre commémoratif unique en son genre : Le Caesar. 50 ans. 50 histoires. LE COCKTAIL NATIONAL DU CANADA : UN DEMI-SIÈCLE À CÉLÉBRER.

« Quel autre cocktail que le Caesar peut prétendre avoir conquis le coeur des Canadiens à la façon de César : "Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu"?, demande Simon Hancock, fidèle amoureux du Caesar et rédacteur en chef de ce livre. Le Caesar est plus qu'un cocktail, c'est une icône culturelle. Au cours des 50 dernières années, il s'est intégré mieux que tout autre aux coutumes sociales, à la fierté et aux traditions des Canadiens. »

Tous les témoignages partagés dans ce livre confirment la pertinence des propos de Simon Hancock! Des brunchs traditionnels aux conversations rituelles autour des bains tourbillons, en passant par les rapprochements amoureux et plus encore, ce livre illustre la profonde conviction de chaque adepte du Caesar : à chaque Caesar savouré, il y a une histoire à partager.

Simon Hancock a sélectionné 50 histoires parmi plus de 2 500 histoires de Canadiens et de Canadiennes transmises en ligne et sur les pages de médias sociaux de Mott's Clamato. Ces histoires touchantes, parfois drôles, et toujours authentiques sont aussi diverses que leurs auteurs. Même de célèbres amateurs canadiens du Caesar y ont participé, dont Dan Aykroyd, Doug Gilmour, Colin Mochrie, Jason Priestley et la caricaturiste Lynn Johnston, auteure de la bande dessinée « Pour le meilleur et pour le pire », qui a choisi de raconter son histoire à l'aide d'un dessin original.

Résultat : un livre relié de 80 pages rempli de souvenirs, d'histoires et d'anecdotes entourant ce cocktail légendaire, illustré de belles photographies et d'oeuvres d'art.

Le Caesar. 50 ans. 50 histoires. LE COCKTAIL NATIONAL DU CANADA : UN DEMI-SIÈCLE À CÉLÉBRER peut être commandé en ligne à l'adresse www.boutiquecaesar.ca, et un nombre limité de livres sera disponible lors du lancement officiel à l'intention des médias, qui se tiendra au Founder Bar (2832, rue Dundas Ouest, Toronto) le 27 février de 16 h à 19 h.

