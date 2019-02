Synaptive Medical élargit la distribution de sa suite de produits chirurgicaux en Asie





Synaptive Medical, précurseur mondial dans le domaine de la planification et de la robotique chirurgicale automatisée, a élargi sa présence en Asie en offrant aux hôpitaux thaïlandais et vietnamiens sa suite de produits BrightMattertm et Modus Vtm, un ensemble d'instruments de neurochirurgie conçus pour unifier la planification chirurgicale, l'imagerie et la navigation destinés à obtenir une chirurgie du cerveau et de la colonne vertébrale plus intégrée et de meilleurs résultats potentiels chez les patients.

Les docteurs Thanakorn et Boonchot de l'hôpital Phramongkutklao à Bangkok, en Thaïlande, viennent d'accomplir la première opération de chirurgie du cerveau, pratiquée dans cette ville, à l'aide des technologies Brightmatter et Modus V. Parmi les autres hôpitaux ayant acheté la suite de produits chirurgicaux Synaptive, on peut citer le People's Hospital 115 à Hô-Chi-Minh-Ville, au Vietnam.

« L'expansion de Synaptive sur le marché asiatique témoigne de notre optique qui veut réinventer et rendre les technologies chirurgicales et robotiques accessibles aux patients et aux prestataires de services de santé du monde entier », a déclaré Peter Wehrly, CEO de Synaptive. « En présentant notre suite de produits BrightMatter aux hôpitaux thaïlandais et vietnamiens, nous espérons pouvoir permettre de créer des environnements médicaux dans lesquels la technologie et les chirurgiens travailleront conjointement et harmonieusement avec de meilleurs résultats pour les patients, transformant ainsi les patients inopérables en patients opérables ».

La suite de produits Synaptive BrightMatter et du bras robotique Modus V offre aux chirurgiens une plateforme d'imagerie et de navigation robotique extrêmement détaillée qui leur permet de visualiser le cerveau du patient avec des détails sans précédent, avant et durant l'intervention. La plateforme utilise les technologies les plus avancées dans le domaine de l'automatisation et de l'imagerie pour permettre aux chirurgiens de voir le cerveau sous différents angles, et réduire ainsi potentiellement les dommages aux structures cérébrales associées aux fonctions clés telles que le mouvement, la parole et la vision.

La suite de produits Synaptive comprend notamment :

Modus Vtm un microscope numérique entièrement automatisé à commande robotique qui sert à élargir et améliorer l'expertise et les capacités d'un neurochirurgien en améliorant la visualisation pendant la chirurgie.

un microscope numérique entièrement automatisé à commande robotique qui sert à élargir et améliorer l'expertise et les capacités d'un neurochirurgien en améliorant la visualisation pendant la chirurgie. BrightMattertm Plan la seule technologie par tractographie automatisée qui analyse l'ensemble du cerveau et permet aux chirurgiens d'adapter leurs approches chirurgicales à chaque patient

la seule technologie par tractographie automatisée qui analyse l'ensemble du cerveau et permet aux chirurgiens d'adapter leurs approches chirurgicales à chaque patient BrightMattertm Guide une offre technologique qui aide à suivre les instruments chirurgicaux pendant l'intervention pour permettre aux chirurgiens d'exécuter les approches prévues avec précision.

Le général de division Nimit Samothan, administrateur de l'hôpital Phramongkutlao, a déclaré : « Nous sommes très heureux de fournir la technologie Synaptive à nos prestataires de services de santé pour effectuer les examens préopératoires du patient. En introduisant des méthodes qui permettent aux médecins d'identifier les meilleures voies d'intervention chirurgicale pour chaque patient, nous constatons qu'il est possible d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients subissant plusieurs interventions chirurgicales.

A propos de Synaptive Medical

Synaptive Medical Inc., une entreprise de technologie et d'appareils médicaux basée à Toronto, développe du matériel et des logiciels qui franchissent les barrières traditionnelles des hôpitaux, améliorent les soins des patients en salle d'opération et une fois qu'ils en sont sortis. Les solutions Synaptive Modus Vtm et BrightMattertm intégrées (comprenant la planification chirurgicale, la navigation et la visualisation et une plateforme informatique) fournissent aux cliniciens et aux principaux systèmes de santé les informations dont ils ont besoin pour parvenir aux meilleurs résultats possibles pour les patients.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 février 2019 à 10:05 et diffusé par :