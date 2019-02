/R E P R I S E -- Avis aux médias - Quelles sont les fraudes de l'heure en 2019? Quinze ans de lutte contre la fraude/





Le lancement du Mois de la prévention de la fraude 2019 aura lieu à la Maison du développement durable de Montréal

OTTAWA, le 21 févr. 2019 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence se joindra à Option consommateurs, au Centre antifraude du Canada et à l'Agence du revenu du Canada pour le lancement du 15e Mois de la prévention de la fraude. Au cours de l'événement, qui sera diffusé en direct sur la page Facebook d'Option consommateurs, un panel de discussion se penchera sur l'évolution des fraudes les plus courantes au cours des 15 dernières années.

Le Mois de la prévention de la fraude est une campagne annuelle de sensibilisation dont le but est de donner le pouvoir aux Canadiens et aux Canadiennes en les renseignant sur les façons de détecter, de contrer et de signaler la fraude.

Les médias et le public sont invités à assister à l'événement.

Date : Le 28 février 2019



Heure : 12 h 15 à 13 h 15 (HNE)



Lieu : Maison du développement durable

50, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal (Québec)

H2X 3V4

Le Bureau de la concurrence, en tant qu'organisme d'application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

