ZTE présente le premier système d'exploitation en tranches de la 5G s'appuyant sur l'intelligence artificielle, qui est prêt pour la commercialisation

SHENZHEN, Chine, 27 février 2019 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de solutions technologiques pour les télécommunications, les entreprises et le grand public axées sur l'Internet mobile, a dévoilé aujourd'hui, lors du Congrès mondial de la téléphonie mobile (MWC) 2019 qui se tient à Barcelone, CloudStudio, le premier système d'exploitation en tranches de la 5G s'appuyant sur l'intelligence artificielle et qui est prêt pour la commercialisation.

Ce système lance le concept innovant des « 3A » en anglais pour « Awareness, Automation, AI », soit sensibilisation, automatisation et intelligence artificielle. Il prend en charge le déploiement agile de tranches, l'analyse intelligente et l'autoréparation rapide. Il simplifie considérablement l'exploitation du réseau 5G, améliorant ainsi l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance de plus de 30 % et réduisant le coût de construction du réseau de 20 %.

En exploitant l'apprentissage automatique et des technologies algorithmiques de pointe, le système CloudStudio de ZTE, de classe transporteur, génère plus de 8 000 référentiels de règles en fonction de l'analyse des causes profondes, basés sur la vaste expérience en termes d'exploitation et d'entretien que ZTE a acquise en travaillant sur plus de 400 projets de migration d'applications dans le nuage à l'échelle planétaire. Le système prend par ailleurs en charge l'évolution et la mise à niveau en ligne.

Le système CloudStudio de ZTE met en oeuvre un filtrage automatique intelligent des alarmes en fonction du temps, de la corrélation et d'autres mesures. Il est associé au référentiel de règles en fonction de l'analyse des causes profondes du système et localise la véritable cause profonde en l'espace de quelques minutes seulement, ce qui réduit considérablement la complexité des tâches d'exploitation et d'entretien.

Par ailleurs, CloudStudio de ZTE effectue une gestion fluide et un ajustement dynamique des ressources pour le nuage privé et le nuage public. Quand la charge de travail des services atteint son maximum, CloudStudio peut automatiquement déclencher l'affectation des ressources à la demande dans le nuage public. Lorsque les services reviennent à leur niveau normal, le système libère des ressources du nuage public. CloudStudio permet donc aux entreprises de télécommunications d'omettre la nécessité de construire le réseau en fonction de la plus grande capacité de service, ce qui se traduit par une réduction de 20 % des coûts de construction du réseau.

Qui plus est, le découpage du réseau en tranches permet aux entreprises de télécommunications de créer plusieurs réseaux virtualisés de bout en bout sur la même infrastructure physique afin de fournir à diverses verticales du marché des services réseau différenciés et garants de la qualité.

Premier fournisseur mondial de solutions de communication intégrées, ZTE collabore activement avec les entreprises de télécommunications et partenaires des industries verticales, notamment les réseaux intelligents, les génies industriels et les véhicules aériens sans pilote, pour promouvoir le déploiement commercial du découpage en tranches des réseaux 5G. Parallèlement à cela, ZTE permet aux entreprises de télécommunications de développer de nouveaux modèles commerciaux, tels que le commerce interentreprises (B2B) et le commerce interentreprises orienté client (B2B2C) sur la base du modèle de commerce électronique de détail traditionnel, ce qui crée une kyrielle d'opportunités au sein de l'écosystème 5G.

