Opus One Resources définit trois nouvelles cibles pour l'or sur sa propriété Fecteau





MONTRÉAL, 27 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Opus One Inc. (la « Société » ou « Opus One ») (Bourse de croissance TSX : OOR) est heureuse d'annoncer que le programme d'échantillonnage de till, réalisé au cours de l'été et de l'automne 2018. Le programme a permis d'identifier trois cibles aurifères, dont deux qui sont situées dans des sections de la propriété qui n'étaient pas connues pour abriter des indices aurifères. Dans l'ensemble, l'étude indique que toute la partie sud de la propriété contient de l'or anomal dans le till. Néanmoins, trois zones anomales se distinguent particulièrement par leurs résultats d'analyse ainsi que par le nombre de grains d'or qu'on y a découvert. L'anomalie la plus occidentale se trouve dans une zone connue pour abriter des indices aurifères dans des tranchées et des forages. Le programme d'échantillonnage nous a confirmé l'importance de ce secteur en tant que cible potentielle pour la minéralisation aurifère.



Deux nouvelles zones anomales en or ont également été découvertes dans la partie sud-est de la propriété où jamais auparavant, la présence d'or n'avait été signalé. C'est un développement très important pour notre propriété Fecteau. Selon Rémi Charbonneau, Ph.D., P. Geo, qui a effectué le programme d'échantillonnage et interprété les résultats, ces anomalies se situent au même niveau (en ppb d'Au) que les anomalies détectées dans les échantillons prélevés dans les tills glaciaires du projet Monster Lake ou à la mine Éléonore. Le meilleur résultat de till a donné 1920 ppb Au, ce qui représente une valeur très élevée pour ce type de traitement d'échantillon. Les anomalies sont définies par des zones présentant des résultats multiples supérieurs à 150 ppb Au. En règle générale, dans ce secteur de l'Abitibi, les sources d'anomalies aurifères sont localisées à quelques kilomètres au nord-est des anomalies. La propriété Fecteau est suffisamment grande pour accueillir ces structures aurifères potentielles.

La société a l'intention d'étendre la couverture du programme d'échantillonnage de till sur la propriété et d'effectuer un programme de retraçage de blocs erratiques afin de définir les sources de ces anomalies en or, dans le but de planifier des programmes de tranchée et, éventuellement, de forage. On sait que dans le district, l'or se retrouve sous forme de veines de quartz aurifères, y compris sur la propriété Fecteau. Le projet le plus prometteur de ce district très prospectif est Windfall, où Osisko Mining développe un important gisement aurifère.

Pour la direction de l'entreprise, les résultats du programme d'échantillonnage du till ont été très satisfaisants et justifient un suivi du travail de terrain, au cours de l'été prochain. L'objectif d'Opus One est de pouvoir définir des cibles de forage pour l'hiver 2019-2020.

Par ailleurs, la société a pris la décision d'abandonner ses options sur les projets WinWin et Grizzly. Après deux ans d'exploration, il a été décidé que les résultats et les conditions du marché ne justifiaient pas le paiement des engagements monétaires à venir pour ces projets. La société entend poursuivre ses efforts pour trouver des acquisitions de qualité au Québec ainsi qu'en Amérique latine où son équipe possède une vaste expérience.

M. Louis Morin, Chef de la direction, a déclaré : "Opus One a été active tout au long de 2018, bien que ce fût une année difficile pour les sociétés d'exploration minière. Nous avons adopté une approche très prudente afin de maximiser l'efficacité de nos ressources tout en évitant la dilution de la compagnie. Sur la base des coûts-bénéfices, nous avons pris la décision de ne pas poursuivre notre engagement concernant deux propriétés sur lesquelles nous avions des options ; les résultats obtenus ne justifiaient pas de dépenser davantage. Nous avons dû patienter pour obtenir les résultats générés par le programme d'échantillonnage du till sur notre propriété Fecteau. Il s'agit d'un programme de travail minutieux en matière d'échantillonnage, d'analyse et de compilation, mais l'attente en a valu la peine, car 3 cibles aurifères totalement nouvelles et importantes ont été définies, grâce à ce programme. La propriété Fecteau est bien localisée dans le camp aurifère d'Urban-Barry, où de nombreuses sociétés d'exploration y sont très actives. Opus One étudie actuellement des opportunités dans différents projets situés au Québec ainsi que dans des pays d'Amérique Latine qui sont favorables à l'industrie minière et dans lesquels le risque géopolitique est minime. "

RESSOURCES OPUS ONE sera présente à Toronto, au kiosque 2125, lors du congrès PDAC 2019, qui se tiendra au Toronto Convention Centre, du 3 au 6 mars 2019. Nous vous invitons à visiter notre kiosque et rencontrer notre équipe pour vous tenir au courant des activités en cours et à venir.

À propos de Opus One : Opus One est une société d'exploration minière qui concentre ses activités à l'exploration pour la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité, sur des propriétés situées stratégiquement près des camps miniers reconnus, parfois près des mines existantes, dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, située au nord-ouest du Québec et au nord-est de l'Ontario ? un des secteurs les plus prolifiques dans le monde pour ses gisements d'or. Opus One détient des propriétés dans la région de Val-d'Or et des secteurs de Matagami et de Chibougamau-Chapais. La propriété Bachelor Extension est adjacente à la mine d'or Bachelor, de Ressources Bonterra, les propriétés Vezza Extension et Vezza Nord sont situées à quelques kilomètres à l'ouest et au nord de la mine Vezza, qui est actuellement en production par la compagnie privée Ressources Nottaway Inc. La propriété Courville est située à l'est de Val D'Or.

Opus One a également optionné une propriété qui est aisément accessibles par un bon réseau de routes, la propriété Fecteau, située dans la bande d'Urban-Barry qui est l'hôte du gisement de Windfall Lake et qui fait présentement l'objet d'intenses travaux de mise en valeur par Osisko Mining ainsi que plusieurs autres sociétés d'exploration.

Opus One étudie également des opportunités dans des pays d'Amérique Latine qui sont favorables à l'industrie minière et dans lesquels le risque géopolitique est minime.

Pierre O'Dowd, P. géo., agit en tant que personne qualifiée pour Ressources Opus One, selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités de Ressources Opus One ou à son secteur d'activité. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle d'Opus One. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d'autres documents publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Opus One ne s'engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs ni à publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils soient prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Louis Morin, Chef de la Direction et Administrateur

T (514) 591-5988

info@OpusOneResources.com

Visitez notre site web au www.OpusOneResources.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5858bf65-1b50-4640-9c83-459efa4c82de/fr

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e58869bd-a068-4b88-864a-a14bf6074fbb/fr

Communiqué envoyé le 27 février 2019 à 10:05 et diffusé par :