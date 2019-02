Capital NX Phase annonce l'expiration des délais de la lettre d'intention conclue avec 9366-9572 Québec inc.





QUÉBEC, 27 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Capital NX Phase inc. (« NX » ou la « Société ») annonce que la lettre d'intention datée du 25 octobre 2017 telle qu'amendée le 25 janvier 2018 intervenue entre la Société et 9366-9752 Québec faisant affaire sous les noms et raisons sociales de Yunify (la « Lettre d'intention ») est terminée puisque les délais prévus pour la conclusion des ententes définitives sont expirés. La conclusion de cette Lettre d'intention avait été annoncée par voie de communiqué de presse le 26 octobre 2017.



NX va analyser rapidement d'autres projets afin de conclure une entente avec une cible potentielle.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de la Société par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

POUR TOUTE INFORMATION

Jean St-Hilaire

Président/CEO Capital NX Phase inc.

Courriel : jeansth@videotron.ca

418-454-6656

