La solution complète de Citco soutient une grande société de capitaux privés durant une période de croissance soutenue des fonds et de diversification de la stratégie





Le groupe de sociétés Citco ("Citco"), un chef de file des solutions de gestion d'actifs destinées au secteur international des investissements alternatifs, a confirmé aujourd'hui des engagements supplémentaires auprès de son client de longue date, EQT, une grande société internationale de placements avec plus de 50 milliards d'euros de capital levé sur 28 fonds. Les engagements supplémentaires ont été motivés par une augmentation de la taille des fonds, une importante activité de co-investissement et l'élargissement des stratégies. Pour permettre cette expansion, Citco a entre autres lancé son centre d'excellence pour les services aux investisseurs de capitaux privés, et mis sur pied une équipe afin de gérer les intégrations et de promouvoir les changements stratégiques par clients, par l'entremise d'initiatives d'optimisation des processus et de déploiement de solutions technologiques personnalisées.

Citco fournit une gamme complète de solutions de gestion d'actifs et de solutions connexes au portefeuille EQT de fonds et de véhicules de titrisation, y compris l'administration d'environ 15 milliards d'euros en nouveaux engagements de capitaux sur 3 nouveaux fonds clôturés courant 2018.

La solution exhaustive de Citco fournie à EQT depuis 2014 couvre la gestion d'actifs, l'administration de fonds, la comptabilité de fonds, le secrétariat d'entreprise, la déclaration de la performance des fonds, la trésorerie et les tâches connexes pour ses fonds de capitaux privés, d'infrastructure, immobiliers, de crédits privés, de capital-risque et de capital public de capitalisation intermédiaire récemment lancés.

En outre, EQT a été parmi les premiers à adopter Æxeo Treasury, l'offre logicielle en tant que service récemment lancée par Citco, pour simplifier les opérations et les relations bancaires quotidiennes de la société. Première solution nuagique de Citco, Æxeo Treasury est un outil autonome permettant aux gestionnaires de fonds alternatifs d'optimiser les efficiences opérationnelles en centralisant leurs fonctions de trésorerie (financement des investissements, le règlement des transactions de gré à gré et des marges, l'exécution de transferts entre comptes ou le paiement de factures) sur un module sécurisé dernier cri exécuté sur Amazon Web Services.

Patrik Burnäs, responsable des opérations de fonds chez EQT, déclare: "Le personnel expérimenté et les solutions technologiques de Citco sont un prolongement parfait de nos propres capacités, ce qui aide EQT à garantir les efficiences opérationnelles requises pour investir sur toutes les catégories d'actifs et géographies. L'expertise approfondie, les investissements dans des solutions numériques performantes et la portée mondiale de Citco en font un partenaire idéal pour soutenir les ambitions de croissance et de développement d'EQT."

Nikolaos Perros, chef des services de capitaux privés chez Citco, déclare: "Nous sommes fiers de notre relation de longue haleine avec EQT, qui s'impose clairement comme une des principales sociétés de capitaux privés au monde. La remarquable croissance d'EQT de ces dernières années reflète une tendance plus large du secteur, dans lequel les acteurs les plus performants déploient des fonds plus importants sur un éventail élargi d'opportunités d'investissement, à l'échelle mondiale. Chez Citco, nous avons renforcé les capacités de service (personnel, processus et technologies) nécessaires pour soutenir rapidement, efficacement et à échelle, les besoins d'administration de ces méga fonds."

Citco publiera un livre blanc durant le premier trimestre 2019 pour mettre en avant la croissance des "méga fonds" internationaux dans le secteur de la gestion d'actifs alternatifs, pour répondre spécifiquement aux défis en matière de taille, d'échelle et de complexité auxquels sont confrontées les grandes sociétés, ainsi que les avantages potentiels de travailler à la résolution de ces problématiques avec le bon partenaire. Le papier blanc sera basé sur les connaissances et les expériences de professionnels aguerris de tout le secteur, et étayé par des données et des analyses. Si vous souhaitez recevoir des informations sur la publication, veuillez nous contacter à l'adresse privateequity@citco.com.

À propos de Citco

Le groupe de sociétés Citco (Citco) est un chef de file des solutions de gestion d'actifs destinées au secteur international des investissements alternatifs. Avec plus d'un trillion de dollars d'actifs sous administration et 6 500 employés déployés dans 40 pays, une culture d'innovation unique et des solutions axées sur le client, Citco s'impose comme partenaire de confiance depuis plus de quatre décennies. Grâce à une croissance organique qui lui a permis de devenir un des plus grands gestionnaires d'actifs du secteur, la division Fund Services de Citco propose une gamme exhaustive de services de middle et back-office, y compris la gestion de la trésorerie et des prêts, les calculs journaliers des valeurs liquidatives et les services aux investisseurs, les services d'entreprise et juridiques, la déclaration réglementaire et des risques, ainsi que les services de déclaration fiscale et financière. Grâce à de lourds investissements dans l'innovation et la technologie, et en développant sa gamme actuelle de solutions intuitives, Citco restera le fer de lance de la gestion d'actifs.

