HEMA fait un rappel pour le circuit de train





AMSTERDAM, Feb. 27, 2019 /PRNewswire/ -- Par précaution, HEMA rappelle le circuit de train en bois avec le numéro d'article 15.12.2235. Une étude a montré que le toit en pointe rouge du clocher de l'église, une des pièces de cet article, peut être dangereux pour les jeunes enfants. Pour les enfants de moins de 3 ans, cette pièce peut entrainer un risque d'étouffement.

Les clients qui sont en possession de ce produit, sont priés instamment de le tenir en dehors de la portée des enfants de moins de 3 ans. Le produit peut aussi être retourné à un magasin HEMA, même sans ticket ou emballage d'origine. Le montant d'achat leur sera alors remboursé.

En plus du prix et du design, la qualité est une des valeurs-clé de HEMA. Les règles imposées par HEMA en termes de sécurité sont de ce fait particulièrement strictes. HEMA regrette donc que le jouet en bois ne réponde pas à ces exigences. HEMA tient en effet à garantir avant tout la sécurité de ses clients. Nous vous prions de nous excuser pour cet inconvénient.

Pour plus d'informations, les clients peuvent contacter le service client HEMA au 01 - 40-39-94-61.

Depuis 1926, HEMA rend le quotidien de ses clients meilleurs, plus facile, plus fun avec des produits abordables, de bonne qualité et au superbe design. Avec 32 000 produits et services, HEMA compte plus de 750 magasins dans 9 pays, sur 2 continents et emploie plus de 19 000 personnes.

