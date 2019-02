Le SpotBot Cellular de SpotSee obtient le marquage CE, ouvrant la voie à vente de cet appareil en Europe





SpotSee, un leader mondial de la surveillance des chocs, des vibrations et de la température via une connectivité et des données à faible coût, a obtenu la certification pour distribuer son dispositif de surveillance des impacts, SpotBottm Cellular, dans tous les pays de l'Espace économique européen (EEE), ainsi qu'au Brésil, au Canada, en Chine, au Japon, au Mexique, en Corée du Sud et aux États-Unis.

« Depuis que SpotSee a reçu la certification pour vendre dans l'EEE il y a deux ans, nous avons été en mesure de nouer des relations au sein du marché européen et de nous étendre vers d'autres pays », a déclaré Angela Kerr, vice-présidente du portefeuille des produits, chez SpotSee. « Aujourd'hui, le SpotBot Cellular peut être utilisé dans plus de 30 pays, où il permet de rendre plus transparents le processus d'expédition et la chaîne d'approvisionnement. »

Pour être vendus dans l'EEE, les équipements de radio et de télécommunications doivent être évalués de façon à satisfaire aux exigences de protection de la santé, la sécurité et l'environnement (SSE). Une fois approuvé, le marquage CE est apposé sur les articles avant qu'ils soient commercialisés ou vendus de manière à prouver qu'ils respectent bien toutes les exigences légales. Ceci s'applique aux produits distribués dans l'EEE, indépendamment du pays d'origine. L'EEE comprend tous les pays de l'Union européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

SpotBot Cellular est un dispositif autonome qui offre en temps réel une surveillance et un suivi des impacts triaxiaux, à l'échelle mondiale, via la connectivité cellulaire. L'appareil enregistre les impacts, la température et la localisation dans le monde entier ; la durée de vie de sa batterie peut aller jusqu'à 75 jours, en envoyant des rapports toutes les heures. Il est principalement utilisé pour l'expédition des articles susceptibles de subir des dommages lors du transport, et offre une transparence complète de la chaîne d'approvisionnement.

Pour en savoir plus sur SpotSee et ses produits, rendez-vous sur www.spotsee.io.

À propos de SpotSee

SpotSee est un fournisseur de solutions de bout en bout, dans le domaine de l'Internet des Objets, qui permet à ses clients de repérer les dégâts physiques subis par leur entreprise et de les observer en temps réel. SpotSee a conçu un écosystème rentable et connecté qui inclut son propre facilitateur de réseau virtuel mobile (Mobile Virtual Network Enabler, MVNE) permettant aux clients d'obtenir des données en consultant simplement leurs appareils, et ce partout dans le monde. Les appareils SpotSee, qui surveillent les chocs, les vibrations, la température et autres conditions environnementales, sont distribués par des marques leaders du marché telles que ShockWatch®, ShockLog®, SpotBottm, OpsWatch et WarmMark®. La société a tissé un réseau mondial de plus de 300 partenaires de vente et de services techniques dans 62 pays. SpotSee, sise à Dallas, au Texas, est également établie au Brésil, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Chine, au Mexique, et à Graham au Texas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.spotsee.io.

