Une nouvelle solution CSG a pour but de détecter et d'éviter la fraude de télécommunications en utilisant des techniques d'apprentissage automatique IA et big data

CSG (NASDAQ : CSGS), le partenaire de confiance qui simplifie la complexité de la transformation commerciale à l'ère numérique, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de CSG Detect, une solution en tant que service (software as a service, SaaS), conçue pour détecter et alerter les sociétés de télécommunications en temps réel, d'une fraude potentielle dans leur processus de facturation.

La fraude pose un énorme problème aux opérateurs de réseaux mobiles (Mobile Network Operators, MNO) à travers le monde, dont le coût s'est élevé à près de 30 milliards USD en 20171. À l'heure où les fournisseurs de services envisagent d'adopter de nouvelles technologies pour rester en phase avec la transformation du secteur, la fraude augmentera également la complexité. Si l'on ajoute à cela le nombre toujours croissant d'appareils utilisés par les consommateurs, le nombre de consommateurs à risque de voir leurs données personnelles consultées, ou de devenir victimes de schémas frauduleux pourrait également augmenter.

La plupart des solutions antifraude requièrent de vastes ressources et des processus manuels afin de détecter et bloquer la fraude. Par conséquent, au moment où elle est bloquée, elle a déjà nui à l'entreprise. En outre, les applications de gestion traditionnelle de la fraude sont soit des applications actives utilisant des appels d'essai, soit des applications passives analysant uniquement le trafic en temps réel. L'utilisation de l'une de ces techniques en isolation n'identifiera qu'une partie de l'ensemble des scénarios de fraude.

La solution CSG Detect fournit des tests actifs et passifs entièrement intégrés permettant une détection rapide, exacte et complète de la fraude. CSG Detect s'est avéré offrir un taux de détection de fraude nettement supérieur en utilisant cette approche combinée. La solution en nuage utilise des technologies émergentes, dont Hadoop, une technologie de big data, ainsi que l'apprentissage automatique basé sur l'intelligence artificielle (IA) pour analyser le trafic en temps réel. Cela inclut une fonctionnalité SMS/messagerie textuelle et vocale qui identifie la fraude et alerte les clients en temps réel. Une combinaison de CSG Detect et du cadre d'approvisionnement de réseau de CSG Route permet le blocage automatique de trafic frauduleux avant que des pertes importantes soient à déplorer.

« À l'heure où les fournisseurs de services développent et étendent leurs produits pour répondre à la demande des clients, il est absolument essentiel pour leur entreprise qu'ils investissent dans les bonnes technologies et les bonnes solutions pour lutter contre la fraude », a déclaré Chad Dunavant, directeur de gestion globale des produits, chez CSG. « Le lancement du service CSG Detect change la donne quand il s'agit de renforcer et de sauvegarder la sécurité de leur écosystème, tandis que son infrastructure en nuage offre un moyen rapide et rentable de lutter contre la fraude pour la société et ses clients. »

La gamme de produits « software as a service » (SaaS) de CSG Wholesale est disponible en tant que solution de bout en bout, ou en tant que solution spécifiquement personnalisée en fonction des exigences commerciales. Elle comprend cinq produits standards : Commerce, Acheminement et Règlement internationaux ; Commerce et acheminement internationaux ; Commerce international ; Commerce et règlement internationaux ; et Règlement de contenu/national. Elle est conçue pour aider les clients à protéger et améliorer leurs marges, tout en optimisant l'expérience client via une gestion intégrale de la facturation, des évaluations de crédit et des recettes. CSG Wholesale s'intègre facilement aux systèmes déjà en place. L'infrastructure SaaS prend en charge des API REST, des interfaces normalisées pour des interfaces de fichiers entrants et sortants, et des mécanismes de mise à jour et d'extraction de données de masse.

À propos de CSG

CSG simplifie la complexité de la transformation commerciale à l'ère numérique pour les fournisseurs des services de communications, médiatiques et de divertissements, les plus réputés. Avec plus de 35 années d'expérience, CSG propose des solutions de gestion des recettes, d'expérience client et de monétisation numérique, pour chaque étape du cycle de vie du client. La société est le partenaire de confiance qui dirige la transformation numérique pour des marques mondiales de premier plan, parmi lesquelles Arrow Electronics, AT&T, Bharti Airtel, Charter Communications, Comcast, DISH, Eastlink, iflix, MTN, TalkTalk, Telefonica, Telstra et Verizon.

CSG a une vision : des services de communications, d'information et de contenu, flexibles, transparents et illimités pour tous. Pour plus en savoir plus, visitez notre site Web sur csgi.com et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

