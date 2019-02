Sondage : les Canadiens sont de plus et plus nombreux à choisir des outils de paiement alternatifs





La troisième étude sur les paiements de l'Organisation canadienne des fournisseurs de comptes prépayés (OCFCP) révèle une croissance de 14 % dans les paiements numériques, mobiles et prépayés au cours des deux dernières années

TORONTO, le 27 févr. 2019 /CNW/ - Malgré le fait qu'ils fassent partie des populations ayant le plus haut taux de bancarisation dans le monde, les Canadiens se tournent de plus en plus vers les outils de paiement alternatifs selon une étude récente. L'adoption de ces outils de paiement - y compris PayPal, le mobile et le prépayé - a augmenté de 14 % depuis 2016, notamment en raison de l'utilisation croissante des produits prépayés.

Le sondage How Canadians Pay Today (Comment les Canadiens paient aujourd'hui) a été réalisé auprès de 1 501 consommateurs canadiens par Leger et commandé par l'Organisation canadienne des fournisseurs de comptes prépayés (OCFCP) l, e représentant du secteur des services prépayés atteignant les 3,8 milliards $ et connaissant une croissance rapide au Canada. Les produits prépayés ont connu une croissance rapidement à titre de forme importante de paiement électronique sans recours au crédit. Ils sont utilisés pour alimenter les avancés les plus récentes dans le domaine des technologies de pointe et des solutions de paiement visant à améliorer l'expérience des clients, à favoriser l'inclusion financière et à livrer plus rapidement les paiements grâce à leur facilité d'utilisation et à leur acceptation généralisée.

« À mesure que les Canadiens se tournent vers des solutions bancaires non traditionnelles, ils haussent les attentes en ce qui concerne la rapidité, la simplicité et la commodité pour toute l'industrie des paiements », indique Peter Read, président du conseil d'administration de l'OCFCP. « Les produits prépayés sont désormais une base populaire pour les innovations concernant le remplacement des comptes bancaires, les transferts d'argent, les paiements intégrés dans une application et plus encore. »

L'étude révèle que bien que les Canadiens restent fidèles à leurs cartes de crédit et de débit, le déclin continu de l'argent comptant et des chèques a favorisé une croissance importante et l'adoption des outils de paiement alternatifs par rapport à 2016. Les solutions bancaires non traditionnelles sont adoptées, particulièrement par les jeunes Canadiens, pour leur commodité et leur économie de coûts, en plus des nouvelles applications qui les aident à respecter leur budget. Les Canadiens ont également exprimé leur préférence pour le paiement en temps réel des salaires et souhaitent pouvoir recevoir des incitatifs par l'entremise d'une carte prépayée.

Les tendances et les résultats comprennent :

Alors que les achats en argent comptant continuent de ralentir, les consommateurs sont prêts pour les services bancaires non traditionnels.

Environ deux tiers (65 %) ont fait moins d'achats en argent comptant cette année par rapport à l'année dernière, comparativement à 58 % en 2016, particulièrement chez les milléniaux (75 %). Bien que la vaste majorité (99 %) des Canadiens possèdent un compte bancaire, environ trois répondants sur 10 (29 %) souhaitent mettre de côté les services bancaires traditionnels au profit de nouveaux outils qui sont pratiques et qui permettent d'économiser des coûts.

Les cartes de crédit et de débit restent populaires, mais l'adoption des outils de paiement alternatifs est en hausse.

Les cartes de crédit et de débit sont utilisées le plus souvent par les Canadiens (40 et 33 %, respectivement), suivies par l'argent comptant (18 %). Toutefois, 73 % - par rapport à 59 % en 2016 - ont commencé à utiliser d'autres outils de paiement dont PayPal (55 %), les cartes prépayées (27 %), Apple Pay (11 %), Google Pay (7 %) et d'autres paiements mobiles (7 %). Les cartes prépayées ont connu la croissance la plus importante, avec un bond de 17 % depuis 2016. Parmi les utilisateurs de ces outils, six sur dix (61 %) affirment être à l'aise avec leur sécurité.

Les Canadiens se tournent vers les nouveaux outils et les applications pour respecter leur budget.

Plus de quatre Canadiens sur dix (43 % percent) ont eu de la difficulté à respecter leur budget au cours de la dernière année et 23 % ont souvent un solde impayé sur leur carte de crédit. Les Canadiens trouvent que certains outils sont utiles pour les aider à respecter leur budget, notamment les outils en ligne faciles à utiliser pour suivre les dépenses (46 %) et les applications de budget (43 %), ainsi que les cartes prépayées rechargeables exemptes de frais d'intérêt et de découvert qui limitent les dépenses (34 %). Trois répondants sur dix (31 %) utilisent actuellement une application pour gérer leurs finances et près de la moitié (46 %) des répondants avec des enfants de moins de 18 ans donneraient à leurs enfants une allocation sur une carte prépayée pour aider à contrôler et à suivre leurs dépenses.

Les technologies et les arrangements en constante évolution dans le milieu de travail exigent le paiement en temps réel.

Statistique Canada estime que 2,18 millions de Canadiens participent à une certaine forme de travail temporaire.1 Les technologies et les arrangements en constante évolution dans le milieu de travail façonnent les attentes en matière de paiement chez les employés. Six Canadiens sur dix (62 %) affirment se sentir plus fidèles à une entreprise qui les paie en temps réel et 39 % préfèreraient être payés par carte prépayée. Les produits prépayés remplacent rapidement les chèques comme option moins chère et plus sécuritaire pour émettre des paiements, des incitatifs et des versements. Le tiers des travailleurs (33 %) préfèrent recevoir des incitatifs sous forme de carte prépayée afin de profiter de la disponibilité des fonds en temps réel et de la souplesse d'utiliser leur paie.

À propos de l'étude :

How Canadians Pay Today est un sondage en ligne mené auprès de 1 501 Canadiens de façon indépendante par Leger pour le compte de l'Organisation canadienne des fournisseurs de comptes prépayés (OCFCP) du 5 au 11 novembre 2018 à l'aide du panel en ligne de Leger. La marge d'erreur de cette étude est de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de l'Organisation canadienne des fournisseurs de comptes prépayés (OCFCP)

L'OCFCP est une organisation à but non lucratif, et la porte-parole de l'industrie des produits de paiement prépayés à utilisation générale au Canada. Elle est la seule association exclusivement consacrée à cette industrie en plein essor, et elle a reçu l'appui des principales institutions financières, des réseaux de cartes de paiement, ainsi que d'autres intervenants de l'industrie. L'OCFCP mise sur la sensibilisation et l'éducation, afin de permettre aux consommateurs et aux entreprises de profiter entièrement de ces produits populaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.cppo.ca . Communiquez avec l'OCFCP sur Twitter et LinkedIn .

________________________________ 1 BMO Gestion de patrimoine (juillet 2018). The gig economy: achieving financial wellness and confidence (L'économie des petits boulots : atteindre la confiance et le bien-être en matière de finances) . Récupéré sur https://www.bmo.com/assets/pdfs/wealth/bmo_gig_economy_report_en.pdf

SOURCE Canadian Prepaid Providers Organization

Communiqué envoyé le 27 février 2019 à 09:43 et diffusé par :