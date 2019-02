Le président indien remet un prix au président de la Nippon Foundation en reconnaissance de ses années de travail pour éradiquer la lèpre





À l'occasion de la cérémonie organisée par le gouvernement indien à Rashtrapati Bhawan, la résidence officielle du président, le 26 février 2019 (heure locale), le président indien Ram Nath Kovind a remis le Prix Gandhi pour la paix au président de la Nippon Foundation Yohei Sasakawa. Le Premier ministre indien Narendra Modi a également remis à M. Sasakawa une oeuvre artisanale ainsi qu'un chèque de 10 millions INR (soit environ 15 millions JPY, ou 140 000 USD) qui accompagnait le prix. M. Sasakawa et le premier ressortissant japonais à recevoir cette récompense.

En lui remettant le prix, M. le président Kovind a reconnu le travail de M. Sasakawa, faisant le commentaire suivant : « Sa contribution à certaines batailles cruciales de la guerre contre la lèpre a été déterminante, pour prévenir et éradiquer la maladie, et mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination, » et il a ajouté « Au nom de l'Inde, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à M. Sasakawa et à sa fondation. »

Dans son discours d'acceptation, M. Sasakawa a exprimé ses remerciements pour ce prix prestigieux, en notant: « Je ne le reçois pas seul. Je le reçois avec toutes celles et tous ceux qui ont travaillé avec moi pendant toutes ces années. Cette récompense renouvellera sans aucun doute pour nous les encouragements du Mahatma Gandhi. » Il a également appelé à une coopération continue pour l'avenir, en ajoutant « Ensemble, nous pouvons créer un monde dans lequel personne ne souffrira de la lèpre ni de la stigmatisation et de la discrimination qui l'accompagnent. » Il a également indiqué qu'il avait l'intention de faire le don de la récompense monétaire en faveur des efforts de lutte contre la lèpre.

À propos du Prix Gandhi pour la paix

Le Prix Gandhi pour la paix a été créé en 1995 par le gouvernement indien en commémoration du 125e anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi. Parmi les anciens lauréats n'étant pas citoyens indiens de ce prix se trouvent les prix Nobel de la paix Nelson Mandela et l'archevêque Desmond Tutu d'Afrique du Sud, ainsi que la Grameen Bank du Bangladesh.

Le gouvernement indien a attribué ce prix à M. Sasakawa en reconnaissance de ses activités et notamment de son travail pour l'élimination mondiale de la lèpre en tant qu'Ambassadeur de bonne volonté de l'OMS pour l'éradication de la lèpre.

Référence :

À propos du Prix Gandhi pour la paix (site Internet du ministère de la culture du gouvernement indien)

https://indiaculture.nic.in/gandhi-peace-prize

Référence :

Anciens lauréats du Prix Gandhi pour la paix (1995?2014 ; site Internet du ministère de la culture du gouvernement indien)

https://indiaculture.nic.in/sites/default/files/awards/AwardeesGPP_24.09.2018.pdf

Communiqué de presse du ministère de la culture annonçant les lauréats du Prix Gandhi pour la paix pour 2015?2018

http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1560246

À propos de Yohei Sasakawa, président de la Nippon Foundation

http://leprosy.jp/english/column/

