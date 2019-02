L'Arabie saoudite fait un don supplémentaire de 500 millions USD au plan d'intervention humanitaire du Yémen





GENÈVE, 27 février 2019 /PRNewswire/ -- Le Royaume d'Arabie saoudite a annoncé mardi une nouvelle contribution de 500 millions USD au nouveau plan d'intervention humanitaire du Yémen (YHRP), approuvé par les Nations Unies, pour 2019. Ce don augmente l'aide apportée par le Royaume pour aider le peuple yéménite à plus de 14 milliards USD depuis le début de 2014.

Son Excellence le Dr Abdullah Al Rabeeah, conseiller auprès de la Cour royale et superviseur général du Centre d'aide et de secours humanitaires King Salman (KSrelief), a annoncé le financement le plus récent à l'occasion de la cérémonie annuelle de donateurs de haut niveau du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies à Genève.

« Je suis heureux d'annoncer que l'Arabie saoudite donne 500 millions USD pour financer le plan d'intervention humanitaire du Yémen, approuvé par les Nations Unies, pour 2019 », a déclaré le Dr Al Rabeeah dans son discours.

Il a déclaré que l'Arabie saoudite était heureuse d'annoncer qu'elle était prête à accueillir la conférence des donateurs du Yémen en 2020 à Riyad, la capitale saoudienne.

Le Dr Al Rabeeah a déclaré que le nouveau financement s'ajoutait à l'aide récemment annoncée, telle que l'initiative « Imdaad » visant à soutenir la sécurité alimentaire et la nutrition au Yémen, pour un montant de 500 millions USD réparti à parts égales entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ainsi qu'un paiement de 70 millions USD réparti à parts égales entre le Royaume et les Émirats arabes unis pour aider à payer les salaires des enseignants au Yémen. Il a également cité les programmes et initiatives de KSrelief et le Programme de développement et de reconstruction saoudien pour le Yémen (SDRPY), visant à mettre en oeuvre un programme de développement soutenant la stabilité du Yémen.

« Nous nous réunissons aujourd'hui, et les Yéménites attendent avec impatience les résultats de notre réunion afin de surmonter les défis humanitaires, sécuritaires et économiques auxquels ils sont confrontés en raison des pratiques inhumaines des milices Houthi. En dépit des efforts considérables déployés par les Nations Unies et la communauté internationale, le Yémen souffre toujours beaucoup de l'intransigeance de ces milices et de leur absence de réaction face aux résolutions des Nations Unies et de la communauté internationale », a-t-il déclaré dans son discours.

« L'action humanitaire au Yémen est confrontée à des défis importants en raison des pratiques négatives de ces milices, qui entravent l'accès de l'aide humanitaire et cherchent à la cibler et à la saisir », a déclaré le docteur Al Rabeeah, ajoutant que 12 de ces violations avaient été observées jusqu'à ce présent depuis la signature de l'Accord de Stockholm, y compris la pose de mines et le refus de donner l'accès aux entrepôts de Red Sea Mills à Hodeïda.

L'ambassadeur du Gardien des deux saintes mosquées et le superviseur du Programme de développement et de reconstruction saoudien pour le Yémen (SDRPY), Mohammed bin Saeed Al Jaber, a déclaré que le Royaume avait toujours tenu à soutenir l'économie yéménite et la banque centrale du Yémen avec plus récemment un montant de 2,2 milliards USD en plus du dépôt précédent de 1 milliard USD.

Al Jaber a déclaré que le Royaume a toujours été et continue d'être le principal contributeur du Yémen et du plan d'intervention humanitaire des Nations Unies annoncé en 2018.

Pour aider à financer ce plan, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont fourni 1 milliard USD, divisés à parts égales, tandis que le Koweït a fait don de 250 millions USD. Sur ce montant, 70 millions USD ont été alloués à la réhabilitation des ports et des routes et à la fourniture de grues dans les ports d'Aden, Mukalla, Nishtun et Socotra. Cette initiative visait à augmenter la capacité de ces ports et le volume des secours et des importations commerciales. Celui-ci a atteint, au cours du premier semestre de 2018, 2,7 millions de tonnes métriques de produits alimentaires, de carburants, de fournitures médicales et d'autres matériaux.

Il a ajouté que le SDRPY mettait en oeuvre divers programmes et initiatives dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'énergie, des transports, de l'eau, de l'agriculture et des pêches pour soutenir l'économie, maintenir la sécurité et la stabilité et créer des emplois pour le peuple frère yéménite.

Le soutien fourni par l'Arabie saoudite au peuple yéménite, en partenariat avec KSrelief ainsi que des organisations humanitaires internationales et régionales, ne se limite pas à fournir de la nourriture et une assistance humanitaire à des millions de personnes, il inclut également un soutien au Yémen avec des dérivés du pétrole, a déclaré Al Jaber. Il a souligné l'importance de cet appui de 60 millions USD par mois aux centrales électriques du Yémen, qui contribuait efficacement à la fourniture continue d'électricité dans de nombreux gouvernorats yéménites et pour 18 millions de personnes.

Il a ajouté que ce soutien avait également permis d'alléger la pression sur le budget du gouvernement yéménite en contribuant effectivement au versement des salaires des employés de l'État, notamment des personnels de santé et d'éducation, et que ce soutien a aidé le gouvernement yéménite à renforcer sa capacité à mettre en oeuvre des projets de services.

Al Jaber a déclaré que le soutien financier fourni par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït avait été dépensé pour les programmes de 12 organisations des Nations Unies opérant dans 11 secteurs, notamment la sécurité alimentaire, la santé, l'eau et les eaux usées, et ce, en plus des partenariats noués avec 86 organisations internationales et des Nations Unies qui ont eu un impact significatif sur la société yéménite.

