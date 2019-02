/R E P R I S E -- La relâche scolaire au Musée de la civilisation : découvrez l'envers du décor!/





QUÉBEC, le 11 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Du 2 au 10 mars 2019, plongez dans les coulisses du Musée de la civilisation! À l'occasion de la relâche scolaire, une variété d'activités ludiques et amusantes vous est proposée à travers un parcours insolite. Munis d'un « carnet-découvertes », vous serez invités à arpenter les couloirs du Musée afin de découvrir l'envers du décor des expositions, rencontrer les artisans-créateurs, explorer les collections d'artefacts intrigants, et plus encore. Spectacles, animation et ateliers divertissants vous feront voir le Musée de la civilisation sous un autre jour!

Lors de la relâche, le Musée sera ouvert tous les jours de 10 h à 17 h, incluant le lundi 4 mars 2019. Profitez de votre visite pour explorer les différentes expositions telles que Ici Londres (prend fin le 10 mars 2019), Mon sosie a 2 000 ans, Sortir de sa réserve et Observer. L'expo qui déroute!, ou encore l'atelier de costumes Il était une fois... Achetez vos billets en ligne afin de tirer le meilleur parti de votre visite! Gratuit pour les enfants de 11 ans et moins; Adultes (31 ans et plus) : 17 $ (22 $ avec Ici Londres); Adultes (18 à 30 ans) : 11 $ (15 $ avec Ici Londres); Jeunes (12 à 17 ans) : 6 $ (7 $ avec Ici Londres); Famille (2 adultes, 3 enfants de 12 à 17 ans) : 38 $ (45 $ avec Ici Londres). Le vestiaire est disponible au coût de 2 $.

La programmation de la relâche scolaire au Musée de la civilisation est une présentation d'Hydro-Québec.

Du samedi 2 mars au dimanche 10 mars 2019

Un Musée étonnant! - De 10 h à 17 h

« Carnet-découvertes » à la main, partez à la découverte des expositions, des collections d'artefacts et des métiers du Musée de la civilisation et obtenez, à la fin de votre parcours, votre « carte d'employé honoraire » du Musée!

Un Musée dérangé! - De 10 h à 17 h

Des objets arrivent au Musée, d'autres doivent être emballés et expédiés dans un autre musée. Assistez l'équipe du Musée pour démêler les caisses et assurez-vous que tout le matériel est prêt!

Lumière sur une exposition - De 10 h à 17 h (6 ans et plus)

Une présentation d'Hydro-Québec

Les équipes du Musée travaillent d'arrache-pied pour livrer, à chaque nouvelle exposition, un espace des plus attirants et stimulants. Le Musée a donc fait appel à une escouade spécialisée dans la création d'expositions. Venez leur donner un coup de main afin de concevoir une exposition « Wow »!

L'envers du Musée - De 10 h 30 à 16 h 30

Explorez l'envers du décor en voyant une exposition d'en haut.

Bidouille au MLab Creaform - De 10 h à 16 h 30 (8 ans et plus)

Relevez le défi lancé par les guides du MLab Creaform! Construisez un circuit électronique qui activera un chariot élévateur, outil essentiel aux équipes du Musée.

-Laissez-passer obligatoire (disponible au comptoir d'information)

Robots Bluebot - De 10 h à 16 h 15 (4 à 7 ans)

Initiez-vous à la programmation à l'aide de petits robots Bluebot.

Du lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2019

Histoire d'une rencontre - À 12 h 15

Assistez aux péripéties et aux pirouettes qu'engendre la vie à deux! À la fois étonnant et humoristique, ce spectacle vous procurera des minutes de bonheur et ne laissera personne indifférent.

Légendes et tambour - À 10 h 30, 11 h 30, 13 h 30 et 14 h 30

Écoutez des musiques et des légendes autochtones. Il n'y a pas que les objets qui racontent!

Muséo Bingo! - À 10 h 30, 13 h et 15 h

Découvrez dans ce spectacle un bingo déjanté animé par un personnage loufoque et un sympathique agent de sécurité sous le thème des objets de la collection.

Les statues se prennent au jeu - De 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Deux statues grecques sont à la recherche d'un sosie. Venez à la rencontre d'êtres impressionnants et amusants!

Exposition en construction - De 10 h à 17 h

Soyez témoins d'une exposition en montage et partez à la rencontre du travail des artisans créateurs du Musée.

Tous les détails de la programmation de la relâche scolaire sont disponibles sur le site Web du Musée au www.mcq.org.

SOURCE Musée de la civilisation

Communiqué envoyé le 27 février 2019 à 09:00 et diffusé par :