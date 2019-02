CrossFit proclamera l'homme et la femme les plus en forme dans 159 pays.





SCOTTS VALLEY, Californie, 27 février 2019 /PRNewswire/ -- CrossFit, Inc. a dévoilé aujourd'hui le premier entraînement des Open des CrossFit Games Reebok 2019, le plus grand événement sportif participatif au monde. À l'issue des Open, les Champions nationaux de plus de 100 pays participeront au championnat du monde en août pour tenter de remporter le titre de « Fittest On Earth® » (le plus Fit [en forme] au monde) et des récompenses d'un montant total de 2 800 000 $.

Le premier entraînement des Open a été annoncé en direct et en simultané à Paris, São Paulo et Londres. À l'occasion de l'édition londonienne, l'ancienne championne Samantha Briggs a donné le ton de la compétition annuelle en battant un record du monde. Plus de 300 000 athlètes vont se joindre à elle pendant les cinq semaines de compétition pour désigner l'homme et la femme les plus en forme dans leurs pays respectifs.

Les Open des CrossFit Games sont ouverts à tous les athlètes, quels que soient leur âge et leur niveau. Cette compétition locale a fait des émules pour devenir un véritable phénomène international. Cette année, en complément de bases militaires, d'entreprises et de campus universitaires, plus de 12 000 salles affiliées CrossFit organiseront les entraînements. Les participants aux Open peuvent comparer leurs performances à celles des meilleurs athlètes au monde, mais aussi à celles de leurs amis, de leurs collègues et des membres de leur groupe en fonction de leur âge et de caractéristiques personnelles telles que #mom, #doctor ou #adaptiveathlete (respectivement : « maman », « docteur » et « athlète handicapé »).

Les CrossFit Games Reebok 2019 se dérouleront du 1er au 4 août à Madison, dans le Wisconsin (États-Unis). L'année dernière, la compétition a attiré 20 000 personnes par jour, dont une grande partie avait fait le voyage aux États-Unis pour l'occasion. La sélection finale des athlètes qui s'affronteront aux CrossFit Games comprendra les Champions nationaux des Open, les 20 meilleurs athlètes au classement mondial des Open, quatre invités et les vainqueurs des 15 dernières compétitions Sanctionals admises par CrossFit. Les Sanctionals sont des événements indépendants de fitness sous licence CrossFit qui permettent aux meilleurs compétiteurs (en individuel ou en équipe) de remporter des invitations aux CrossFit Games.

Pour connaître les classements officiels pendant les Open, consultez le site Games.CrossFit.com/Leaderboard . Les scores peuvent être triés selon plusieurs critères (ex. : pays, catégorie, etc.). Un nouvel entraînement sera annoncé en direct chaque semaine au cours des cinq semaines de compétition à 17 h 00 (heure du Pacifique). Les classements seront actualisés chaque lundi à 17 h 00 et clôturés le lundi 25 mars. Pour toute demande concernant nos dossiers de presse, contactez press@crossfitgames.com.

