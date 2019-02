Cogeco Communications inc. annonce la vente de Cogeco Peer 1 à Digital Colony





MONTRÉAL, 27 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) («?Cogeco Communications?» ou la «?Société?») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente en vue de la vente de Cogeco Peer 1 inc., sa filiale de services de technologies de l'information et de la communication (TIC) aux entreprises, à des sociétés affiliées de Digital Colony, une firme d'investissement mondiale dédiée aux occasions stratégiques en matière d'infrastructures numériques.



La transaction est évaluée à 720 millions $ CA et est assujettie à certains ajustements de clôture. La Société prévoit actuellement utiliser une partie importante du produit net de cette vente pour rembourser les montants impayés de la facilité de crédit à terme renouvelable de la Société et, sous réserve de l'approbation de la Bourse de Toronto, racheter des actions subalternes à droit de vote en vertu d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui serait mise en oeuvre après la clôture de la transaction.

Dans le cadre de cette transaction, Cogeco Communications conservera une importante capacité de fibre à Toronto et Montréal. De plus, Cogeco Communications et Digital Colony ont signé une entente commerciale visant à mieux soutenir leurs clients et développer davantage leurs activités respectives dans l'avenir.

«?Depuis que Cogeco Communications a acquis Peer 1 Hosting en 2013, les marchés des centres de données et de la connectivité ont évolué et se sont grandement consolidés?», a indiqué Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc. «?C'est dans ce contexte que nous avons pris la décision de concentrer les ressources de Cogeco Communications sur nos secteurs des services à large bande canadiens et américains. Cette transaction nous donnera plus de souplesse pour procéder à des investissements internes et des acquisitions.?»

«?Au nom de Cogeco Communications, j'aimerais remercier personnellement tous les membres de l'équipe de Cogeco Peer 1 qui ont consacré leurs efforts à créer des partenariats avec des clients partout dans le monde et à travailler sans relâche pour eux?», a ajouté M. Jetté. «?Nous sommes convaincus que les clients et les employés de Cogeco Peer 1 tireront parti du soutien et de l'expertise que Digital Colony peut leur offrir.?»

La conclusion de la transaction est assujettie à certaines conditions de clôture habituelles, dont l'obtention de certaines approbations réglementaires, et est attendue au cours du troisième trimestre de l'exercice financier 2019. Cogeco Peer 1 maintiendra son siège social à Toronto et adoptera une nouvelle marque.

BMO Marchés des capitaux agit à titre de conseiller financier exclusif de Cogeco Communications alors que Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. fournit des conseils juridiques.

À PROPOS DE COGECO COMMUNICATIONS INC.

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Par l'intermédiaire de sa filiale Cogeco Peer 1, Cogeco Communications inc. fournit à la clientèle commerciale une gamme de services de technologies de l'information (colocation, connectivité réseau, hébergement, informatique en nuage et services gérés) grâce à ses 16 centres de données, à son vaste réseau FastFiber Network® et à plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

