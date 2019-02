DISTREE EMEA 2019: CZUR présente ses derniers scanners et ordinateurs bloc-notes intelligents





MONACO, 27 févier 2019 /CNW/ - CZUR, important fournisseur de solutions matérielles intelligentes, a présenté ses produits et solutions, démonstrations à l'appui, lors de la 17e édition du DISTREE EMEA 2019 (Europe, Moyen-Orient et Afrique), salon du canal d'acheteurs, tenu à Monaco. Cet événement de quatre jours a réuni plus de 260 distributeurs et cadres supérieurs de détaillants qui ont volontiers côtoyé les distributeurs, détaillants et détaillants en ligne venus de plus de 50 pays.

CZUR a présenté son scanner de livres de la série ET, son scanner de livres de la série M Professional, le dernier scanner personnel portable Aura et son ordinateur bloc-notes CZUR. Doté de la puissante technologie IA innovante, ce qui assure des performances de numérisation optimales, Aura, le scanner personnel compact et portable, était le clou de l'événement.

Outre les démonstrations, CZUR a participé à 58 réunions en tête-à-tête, organisées en marge de l'événement, et elle a été invitée à la session « 60 secondes pour convaincre », sur la scène principale de l'événement, pour présenter en une minute ses derniers produits, une prestation qui a attiré l'attention enthousiaste de divers distributeurs et détaillants européens et nord-américains.

Le scanner intelligent Aura est le premier scanner personnel compact et portable développé par CZUR. Le design minimaliste « Pure & Invisible », le concept qui l'anime, le rend compact, donc facile à transporter, et fait aussi qu'il convient parfaitement à un usage personnel et familial. Il a remporté plusieurs prix de design, dont le IF Product Design Award (2019), le Red Dot Design Award (2018) et le Golden Pin Design Award (2018). Autres particularités valorisantes d'Aura :

Il hérite de la technologie « Book Curve Flattening » (aplatissement de la courbe du livre) de CZUR qui, en déployant trois lignes laser précises, assure une précision de lecture et une clarté d'image incroyables et résout le problème de la déliaison des livres avant la numérisation. En clair, Aura peut numériser et reproduire exactement les pages plates individuelles de livres incurvés. Il peut numériser des pages simples, ainsi que des livres et des documents reliés, en toute simplicité.

Le logiciel de reconnaissance optique de caractères (OCR) intégré peut convertir en formats Word, Excel ou PDF les images JPG capturées et prend en charge plus de 180 langues.

Son appareil photo 14 mégapixels, son capteur CMOS 1/2,3 pouces et son MIPS 32 bits garantissent une qualité d'image inégalée.

Sa configuration matérielle de haut niveau génère une vitesse de numérisation pouvant atteindre 2 secondes/page et rend la numérisation rapide et efficace.

Dans le souci de revitaliser le secteur des appareils de bureau, qui stagne, avec les dernières avancées technologiques, tout en offrant de nouvelles options aux utilisateurs, CZUR est en train d'élargir sa gamme de produits au-delà du secteur des scanners. Dès avril, la société lancera sur Kickstarter un nouveau projet de financement participatif concernant son tout nouvel ordinateur bloc-notes CZUR.

À propos de CZUR

CZUR, fondée en 2013, développe des solutions matérielles intelligentes, à l'usage des entreprises et des particuliers, notamment des appareils de bureau intelligents qui, en intégrant les dernières technologies et le toucher humain, améliorent fondamentalement les gains d'efficacité en milieu de travail. Nos gammes de produits couvrent le matériel, les services PC, les services nuagiques, les services Web, le développement d'applications et les algorithmes. CZUR détient de nombreux brevets issus des travaux réalisés dans nos divers emplacements : centre de R et D matérielle à Shenzhen; usine de fabrication à Dongguan; centre de développement logiciel à Dalian; et laboratoire de recherche en algorithmes à Chengdu. Chez CZUR, nous sommes persuadés que l'innovation et la créativité constantes apporteront aux bureaux des solutions efficaces offrant une chaleur humaine. Pour tout complément d'information sur CZUR, veuillez consulter notre site à l'adresse https://www.czur.com/

