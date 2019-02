CZUR présente ses scanners intelligents les plus récents et son Notebook lors de la convention DISTREE EMEA 2019





MONACO, 27 février 2019 /PRNewswire/ -- CZUR, l'un des principaux fournisseurs de solutions matérielles intelligentes, a présenté ses produits et solutions au cours de la 17e édition de la convention DISTREE Europe, Moyen-Orient et Afrique qui se tient à Monaco (DISTREE EMEA 2019). Plus de 260 distributeurs chevronnés et détaillants supérieurs ont rejoint des distributeurs, des détaillants et des commerçants en ligne de plus de 50 pays, au cours d'un événement de quatre jours.

CZUR a présenté son scanner de livres ET Series, son scanner de livres M Series Professional, le scanner portable personnel Aura le plus récent et son Notebook CZUR. Aura, le scanner personnel compact et portable, alimenté par une technologie innovante basée sur l'intelligence artificielle pour des performances de numérisation améliorées, a été le point culminant de l'événement.

En plus de ces expositions, CZUR a participé à 58 rencontres individuelles au cours de l'événement et a été invité à une séance « 60 secondes pour convaincre », afin de présenter brièvement les produits les plus récents de CZUR sur la scène principale, attirant ainsi l'attention de plusieurs distributeurs et détaillants européens et nord-américains.

Le scanner intelligent Aura est le premier scanner personnel portable développé par CZUR. La conception minimaliste, « pure et invisible » qu'il intègre le rend compact et facile à transporter. Il convient parfaitement à un usage personnel et familial. Il a obtenu plusieurs récompenses en matière de conception, y compris l'IF Product Design Award (2019), le Red Dot Design Award (2018) et le Golden Pin Design Award (2018). De plus :

il hérite de la technologie « Book Curve Flattening » exclusive de CZUR, qui utilise trois lignes laser précises pour une finesse de détail de numérisation et une clarté d'image incroyables ; il n'est plus nécessaire de détacher les livres avant leur numérisation. Ainsi, Aura est en mesure de numériser et de reproduire exactement les pages plates individuelles des livres courbes. Il peut simplement et facilement numériser des pages seules et plates ainsi que des livres et des documents reliés.

Le logiciel de reconnaissance optique de caractères (Optical Character Recognition - OCR) convertit les images JPG dans Word, Excel ou des formats PDF, et reconnaît plus de 180 langues.

Sa caméra de 14 mégapixels, son capteur CMOS de 1/2,3 pouces et son MIPS 32 bits garantissent une qualité d'image inégalée.

Grâce à sa configuration matérielle de haut niveau, sa vitesse de numérisation peut atteindre 2 secondes par page, ce qui rend la numérisation rapide et efficace.

Dans le but de dynamiser l'industrie stagnante des appareils de bureau grâce aux dernières avancées, tout en offrant de nouvelles options aux utilisateurs, CZUR étend sa gamme de produits au-delà du secteur du scanner. Au mois d'avril, sur Kickstarter, il démarrera un nouveau projet de financement communautaire pour son tout nouveau Notebook CZUR.

À propos de CZUR

Fondé en 2013, CZUR conçoit des solutions matérielles intelligentes pour les entreprises et les particuliers. Ses appareils de bureau intelligents conjuguent les technologies les plus récentes et une touche humaine, pour améliorer radicalement l'efficacité des environnements de travail. Ses lignes de produits concernent le matériel informatique, les services dédiés aux PC, les services dans les nuages, les services du Web, le développement d'applications et les algorithmes. Il détient plusieurs brevets issus de son centre de R et D en matériel informatique à Shenzhen, de son usine de production à Dongguan, de son centre de développement logiciel à Dalian et de son laboratoire de recherche en algorithmes à Chengdu. Pour CZUR, l'innovation incessante et la créativité apporteront dans chaque bureau des solutions efficaces et de la chaleur humaine. Pour en savoir plus sur CZUR, veuillez consulter le site https://www.czur.com/

