Réunion du conseil d'administration de l'UMQ - Des nominations parmi les élues et élus municipaux





MONTRÉAL, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de leur réunion vendredi dernier à Lévis, les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont procédé à plusieurs nominations :

Commission de la sécurité publique

M. Martin Soucy, maire de Mont-Joli, a été nommé membre de la Commission de la sécurité publique de l'UMQ.

Fédération canadienne des municipalités

Le conseil d'administration a par ailleurs désigné M. Normand Dyotte, maire de Candiac, à titre de représentant de l'UMQ au sein du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités pour le mandat 2019-2021.

