Absen lancera ses dernières solutions Narrow Pixel LED lors du salon ISLE 2019





GUANGZHOU, Chine, 27 février 2019 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de sa campagne Fine Pixel Generation, Absen (SZSE : 300389), un exportateur leader mondial de LED, présentera sa nouvelle série de produits au pas de masque fin (NPP pour narrow pixel pitch) lors de l'International Signs and LED Exhibition 2019 (le salon international des enseignes et des LED, ISLE 2019), la plus grande exposition d'enseignes et de LED d'Asie, qui se tiendra au Canton Fair Complex à Guangzhou, en Chine, du 3 au 6 mars. Les produits d'Absen seront présentés sur le stand 9.2B-01.

Incluant les dernières technologies Integrated Matrix Device (IMD) et Common Cathode (CC), la nouvelle Aries Series d'Absen (incluant le modèle AX1.5 au pas de masque de 1,5 mm) et la CR Series (avec le modèle CR0.9 au pas de masque de 0,9 mm) offre une puissance cinq fois supérieure aux écrans LED traditionnels tout en consommant 20 % moins d'énergie.

L' Aries Series offre une gamme de couleurs beaucoup plus large, tout en étant résistante pour répondre à la demande croissante pour les LED de pas fin inférieur à 2 mm pour des événements comme des salons de l'automobile, des lancements de produits, des réunions et des retransmissions télévisuelles en direct. Elle est également idéale pour les installations fixes.

Le modèle CR0.9 convient parfaitement pour les secteurs d'entreprise ou de salles de contrôle et propose une véritable HD de pixel à pixel en 4K et 8K, tout en atteignant des niveaux élevés sur l'échelle des gris à des niveaux de luminosité faible grâce à la technologie CrystalView.

Absen présentera aussi son Absenicon, une solution d'affichage tout-en-un spécialement conçue pour les salles de réunion, les espaces événementiels et les salles de conférence qui existe en 5 tailles différentes allant de 110" à 220" et incluant la compatibilité 4K.

Les visiteurs du salon ISLE 2019 pourront également voir les produits existants d'Absen, dont sa série phare de location Polaris, la N-Plus Series pour les applications de vente au détail et d'entreprise, et son modèle Cassette pour la publicité en extérieur et pour le transport.

À propos d'ISLE

L'International Signs & LED Exhibition (ISLE) est une plateforme d'affaires de premier plan pour l'industrie des enseignes et des LED qui a lieu chaque année dans la province du Guangdong, en Chine. Avec la plus grande zone d'exposition d'Asie, le salon ISLE s'étend sur plus de 100 000 mètres carrés et accueille plus de 1 800 exposants. En outre, le salon ISLE organise au cours de l'événement une série d'ateliers sur les technologies de l'affichage et les applications liées aux enseignes, ainsi que des séminaires.

À propos d'Absen

Créé en 2001, Absen Optoelectronic Co., Ltd (Absen) est un fabricant chinois de solutions d'affichage LED de haute qualité. Basé à Shenzhen et coté à la Bourse de Shenzhen (SZSE : 300389), Absen est réputé pour sa présence mondiale, ses capacités de services complets et ses produits de grande qualité pour les événements en direct, la radiodiffusion et le secteur de la location de matériel événementiel. Avec 1 500 employés, Absen est présent dans plus de 120 pays et a contribué au succès de plus de 30 000 projets et installations dans le monde entier à ce jour.

