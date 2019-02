Nordson EFD présente un nouveau guide sur le dosage de fluides dédié aux fabricants machines





Nordson EFD , une société Nordson (NASDAQ: NDSN), premier fabricant mondial de systèmes de dosage de fluides de précision, a le plaisir de présenter un nouveau guide de solutions dédié aux fabricants machines,ainsi qu'un guide de sélection des valves de dosage.

Ces guides sont conçus pour aider les fournisseurs de solutions d'automatisation sur mesure à choisir un système de dosage de fluides approprié pour les utilisateurs finaux. Le guide des solutions de dosage inclut des témoignages et des liens vers des ressources utiles, telles que des modèles CAO 2D et 3D des valves, contrôleurs, aiguilles de dépose, réservoirs, consommables, raccords Nordson EFD et autres.

Le guide comprend également plusieurs exemples d'applications avec les valves de dosage et les contrôleurs de valves recommandés. Découvrez comment s'inscrire pour demander un test d'application gratuit et pourquoi il est important d'impliquer dans un projet un spécialiste des applications suffisamment en amont afin d'éviter les écueils les plus courants.

Le guide de sélection des valves permet aux utilisateurs de trouver une valve adaptée à leur fluide et au type de dépose requis. Il inclut des tableaux de comparaison des valves et des contrôleurs de valves qui permettent aux fabricants machines de comparer les caractéristiques et les spécifications, afin de mieux identifier la solution appropriée, ainsi qu'un tableau de comparaison des réservoirs produit qui formule des recommandations en fonction de la viscosité du fluide et du volume de production.

"Les produits et les solutions devenant de plus en plus complexes, les fabricants machines sont confrontés à la nécessité de concevoir des systèmes d'automatisation sur mesure qui boostent la productivité et la souplesse opérationnelle, tout en réduisant le coût de possession pour les utilisateurs finaux," a déclaré Claude Bergeron, responsable de la gamme des valves chez Nordson EFD. "Fort de plus de 50 années d'expertise dans le domaine des applications, nous comprenons les défis auxquels les fabricants doivent faire face et offrons tout un éventail de systèmes de dosage fiables, afin de les aider à relever ces défis," a-t-il ajouté.

Pour de plus amples informations, veuillez adresser un courriel à Dosage 2000 / Nordson EFD à l'adresse esc-fr@nordson.com , ou composer le 00800 7001 7001.

À propos de Nordson EFD

Nordson EFD conçoit et fabrique des systèmes de dosage de fluides de précision pour les process d'assemblage manuels et les lignes d'assemblage automatisées. En permettant aux fabricants de déposer la même quantité d'adhésif, de lubrifiant ou d'autre fluide d'assemblage de manière constante, les systèmes de dosage Nordson EFD aident les entreprises de secteurs très divers à augmenter leur rendement, améliorer la qualité et réduire leurs coûts de production. Parmi les autres capacités de gestion de fluides figurent les seringues et les cartouches haut de gamme pour le conditionnement de produits mono et bi-composants, ainsi qu'une vaste gamme de raccords, coupleurs et connecteurs pour le contrôle du débit des fluides dans les environnements médicaux, biopharmaceutiques et industriels. La société est également l'un des principaux formulateurs de pâtes à souder spéciales pour les applications de dispensing et de sérigraphie dans le secteur de l'électronique.

À propos de Nordson Corporation

Nordson conçoit, fabrique et commercialise des produits et des systèmes différenciés pour la dépose et le traitement d'adhésifs, de revêtements, de polymères, de produits d'étanchéité et de biomatériaux ; et pour la gestion des fluides, l'essai et l'inspection, le traitement des surfaces et le séchage sous UV. Ces produits s'appuient sur une expertise approfondie en matière d'applications ainsi que sur un réseau international de vente et d'assistance. Nous servons une large gamme de marchés finaux de biens de consommation non durables, de biens de consommation durables et de technologie, comprenant l'emballage, les non-tissés, l'électronique, le médical, les appareils ménagers, l'énergie, les transports, le bâtiment et la construction, ainsi que l'assemblage et la finition de produits en général. Fondée en 1954, la société a établi son siège à Westlake, dans l'état de l'Ohio, aux États-Unis. Elle exerce ses activités et dispose de bureaux d'assistance dans plus de 30 pays. Visitez Nordson sur le Web aux adresses suivantes: www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

