Starlight Investments et Blackstone annoncent une deuxième acquisition d'hébergements collectifs avec un portefeuille de huit immeubles en béton dans la région du Grand Toronto comprenant 1 067 unités





TORONTO, Feb. 27, 2019 /PRNewswire/ -- Starlight est heureuse d'annoncer notre acquisition d'un deuxième portefeuille d'hébergements collectifs avec Blackstone. L'acquisition se compose d'un portefeuille de huit tours de taille moyenne totalisant 1 067 unités stratégiquement situées dans des quartiers attractifs de la région du Grand Toronto. Pour en savoir plus, visitez : http://www.starlightinvest.com/images/Upload/Doc/Starlight%20News%20Release%20-%20Joint%20Venture%20with%20Blackstone%20-%202019.pdf

À propos de Starlight Investments

Basée à Toronto, Starlight Investments est une entreprise privée spécialisée dans la gestion et les services intégraux de biens immobiliers collectifs et commerciaux, qui compte sur une équipe expérimentée de plus de 150 professionnels. L'entreprise gère actuellement plus de 9 milliards de dollars de biens immobiliers directs ainsi que de titres de placement immobilier. Les instruments de placement comprennent des coentreprises institutionnelles, True North Commercial REIT, Starlight U.S. Multi-Family Funds et Starlight Capital Funds. Le portefeuille de Starlight Investments est constitué d'environ 36 000 logements multirésidentiels répartis au Canada et aux États-Unis et de plus de 548 000 mètres carrés de propriétés commerciales. Veuillez nous rendre visite sur www.starlightinvest.com et rejoignez-nous sur LinkedIn au www.linkedin.com/company/starlight-investments-ltd.

