Les robocalls partent en flèche autour de la planète, avec une croissance de 325 % pour atteindre 85 milliards dans le monde entier en 2018





L'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la France, l'Argentine et les États-Unis en tête de liste des pays les plus durement touchés par les appels anonymes et frauduleux

SEATTLE et BARCELONE, Espagne, 27 février 2019 /PRNewswire/ -- Au moment où les leaders du mobile convergent vers Barcelone pour le Congrès mondial de la téléphonie mobile de cette année, Hiya a dévoilé son premier rapport Global Robocall Radar (Automates d'appel mondiaux sous le radar), où il est estimé que dans le monde les nuisances d'appel ont augmenté de 325 % pour atteindre 85 milliards autour du globe. Les données reposent sur l'analyse de plus de 12 milliards d'appels par mois dans le monde entier. La conclusion est qui si les appels non sollicités sont certes tout à fait prédominants aux États-Unis, où les régulateurs ont pris acte , ils s'intensifient aussi rapidement à l'échelle mondiale. Le Global Robocall Radar de Hiya a constaté que l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la France, l'Argentine et les États-Unis figurent en tête de liste des pays les plus durement touchés par les appels anonymes et frauduleux.

« Comme les appels de type spam continuent à monter en flèche dans le monde, la demande en protection contre les appels indésirables a elle aussi augmenté énormément, » a souligné Alex Algard, PDG de Hiya. « En associant une détection d'appels spam en tête de l'industrie à une solution assurant que les appels provenant d'entreprises légitimes soient correctement identifiés, notre mission est de veiller à ce que tous, partout dans le monde, puissent répondre à leurs appels téléphoniques avec une nouvelle confiance. »

Avec près de 60 millions d'utilisateurs actifs chaque mois dans le monde entier, Hiya protège les usagers contre les appels indésirables dans chaque pays du globe. Des partenariats mondiaux avec des opérateurs comme AT&T, T-Mobile et avec des fabricants d'équipement d'origine comme Samsung ont contribué à rehausser la position de leader de Hiya dans l'identification d'appels malveillants et frauduleux. Pour la seule année 2018, Hiya a identifié plus de 1,3 milliard d'appels en tant que spam et a bloqué 425 millions d'entre eux.

Le spam au téléphone est un problème grandissant dans le monde entier

Hiya analyse chaque mois plus de 12 milliards d'appels à partir de mobiles dans le monde et tire parti de son algorithme en propriété exclusive à base de règles pour identifier pour ses clients de tels appels. Le Global Robocall Radar de Hiya est calculé en extrapolant le nombre total d'appels indésirables par automate ('robocalls') détectés parmi le parc d'utilisateurs de Hiya par rapport à l'entière population mondiale d'abonnés au mobile. En plus d'avoir observé que les robocalls ont augmenté de 325 % pour passer à 85 milliards en 2018, le premier rapport Global Robocall Radar de Hiya a relevé les résultats suivants :

10 premiers pays ayant le plus grave problème de spam téléphonique

Pour les 10 pays ayant le plus gros problème de spam, on trouvera ci-après une ventilation du pourcentage d'appels qui ne sont pas « enregistrés comme contacts » et identifiés comme spam (classés spam), en plus du nombre moyen d'appels spam mensuel par usager.

1). Espagne :

Taux de spam : 24 %

Appels spam mensuels par usager : 9

2). Royaume-Uni :

Taux de spam : 22 %

Appels spam mensuels par usager : 7

3). Italie :

Taux de spam : 21 %

Appels spam mensuels par usager : 6

4). France :

Taux de spam : 20 %

Appels spam mensuels par usager : 7

5). Argentine :

Taux de spam : 10 %

Appels spam mensuels par usager : 3

6). États-Unis :

Taux de spam : 10 %

Appels spam mensuels par usager : 7

7). Mexique :

Taux de spam : 9 %

Appels spam mensuels par usager : 6

8). Brésil :

Taux de spam : 9 %

Appels spam mensuels par usager : 8

9). Chili :

Taux de spam : 9 %

Appels spam mensuels par usager : 4

10). Australie :

Taux de spam : 6 %

Appels spam mensuels par usager : 2

« Campagnes » de spam les plus répandues dans le monde :

Escroquerie ('scam') au compte en banque : les appelants prétendent représenter officiellement la banque et demandent des informations ou des éléments sensibles qui leur permettent d'accéder au compte bancaire de la victime.

: les appelants prétendent représenter officiellement la banque et demandent des informations ou des éléments sensibles qui leur permettent d'accéder au compte bancaire de la victime. Extorsion / kidnapping : ces escrocs appellent des numéros au hasard et demandent un paiement pour le retour d'un membre de la famille ou un ami « kidnappés ».

: ces escrocs appellent des numéros au hasard et demandent un paiement pour le retour d'un membre de la famille ou un ami « kidnappés ». Escroquerie à la carte de crédit : les voleurs subtilisent des informations personnelles à leurs victimes. Ils peuvent se faire passer pour leur banque en offrant leur « assistance » tout en hameçonnant les détails de la carte. Les escrocs au hasard peuvent même aller jusqu'à appeler des chambres d'hôtel en prétendant vouloir « confirmer » des détails de carte de crédit pour le bureau de la réception de l'hôtel.

: les voleurs subtilisent des informations personnelles à leurs victimes. Ils peuvent se faire passer pour leur banque en offrant leur « assistance » tout en hameçonnant les détails de la carte. Les escrocs au hasard peuvent même aller jusqu'à appeler des chambres d'hôtel en prétendant vouloir « confirmer » des détails de carte de crédit pour le bureau de la réception de l'hôtel. Escroquerie Wangiri (« à sonnerie unique ») : depuis des années, l'escroquerie Wangiri, appelée également « scam avec une seule sonnerie » s'attaque à des victimes qu'elles incitent à rappeler des numéros internationaux. Les victimes dans ce cas ne réalisent pas qu'elles passent des appels facturés au prix fort.

depuis des années, l'escroquerie Wangiri, appelée également « scam avec une seule sonnerie » s'attaque à des victimes qu'elles incitent à rappeler des numéros internationaux. Les victimes dans ce cas ne réalisent pas qu'elles passent des appels facturés au prix fort. Escroquerie du voisin : les fraudeurs du téléphone se servent d'un logiciel de voix sur protocole internet (VoIP) pour imiter (on parle aussi « spoofing ») les premiers chiffres d'un numéro de téléphone d'usager pour faire croire à l'abonné qu'il s'agit d'un voisin ou d'une entreprise à proximité.

Pour voir le rapport Global Robocall Radar de Hiya, comprenant une ventilation pays par pays des plus importantes catégories d'appels non sollicités, des plus grandes campagnes de spam sur téléphone et plus encore, veuillez cliquer ici .

Pour visionner la version du rapport Robocall Radar spécifique pour les États-Unis, veuillez cliquer ici .

À propos de Hiya

Hiya est en train de révolutionner la façon dont les gens reçoivent et passent des appels téléphoniques. S'étant donné pour mission de proposer une meilleure expérience du téléphone, Hiya Caller et Business Profiles fournissent à leurs utilisateurs un contexte important en leur donnant la bonne information au bon moment. En s'appuyant sur l'analyse de 12 milliards d'appels par mois, Hiya protège près de 60 millions d'usagers dans le monde contre des appels non sollicités et robotisés. Hiya est disponible en tant qu'app grand public sur Google Android et iPhone. Elle s'intègre dans l'expérience de téléphone pour les utilisateurs d'AT&T Call Protect, T-Mobile Name ID, ZTE Axon 7 et Samsung Galaxy S7, Galaxy S8, Galaxy S9, le Galaxy S10 à venir et toutes les A-Series et J-Series dans le monde entier. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.hiya.com.

