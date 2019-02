Geely annonce ses travaux aux côtés de Qualcomm et Gosuncn pour le lancement des premiers véhicules 5G et C-V2X produits en masse sur le territoire national





BARCELONE, Espagne, 27 février 2019 /PRNewswire/ -- Zhejiang Geely Holding Group (« Geely ») a annoncé que la société prévoyait de lancer en 2021 les premiers véhicules 5G et C-V2X produits en masse sur le territoire national. Le lancement des nouveaux véhicules sera effectué en collaboration avec Gosuncn Group et Qualcomm Technologies, Inc., filiale de Qualcomm Incorporated, qui aideront Geely concernant les produits 5G et C-V2X sur la base de la plateforme automobile 5G Qualcomm® Snapdragontm via Gosuncn.

Plus grande marque automobile déposée en Chine, Geely a proposé en 2018 sa stratégie G-Pilot en quatre étapes pour la conduite autonome. Actuellement, son système de conduite autonome est évalué au niveau 2, et fournira désormais en 2021 aux marques sélectionnées des services de niveau 3 grâce aux technologies 5G et C-V2X.

Geely a accumulé une vaste expérience dans le domaine des systèmes intelligents, parmi lesquels la caméra avant, le radar avant à ondes millimétriques, 12 radars à ultrasons, et deux radars arrière à ondes millimétriques 24G. La société s'inscrit également à la tête du secteur dans le domaine des systèmes visionnaires tels que le système de réduction des collisions, le système de navigation auto-adaptable ACC permettant de réduire l'intensité de la conduite, le système AEB permettant d'éviter les accidents, ainsi que le système de contrôle et de rappel offrant identification de la vitesse limite et détection de la fatigue. Geely s'attend à ce que les futurs modèles lancés en 2021 augmentent la demande en 5G et C-V2X sur la base du niveau 2, et qu'ils soient équipés de la technologie de conduite autonome de niveau 3.

Nakul Duggal, vice-président principal de la gestion des produits chez Qualcomm Technologies, Inc. a déclaré : « Qualcomm Technologies s'engage à accélérer le déploiement commercial de la 5G et de la technologie de communication directe C-V2X, avec pour objectif d'offrir des expériences embarquées riches et quasiment toujours connectées, ainsi que pour améliorer la sensibilisation autour de la sécurité routière et l'efficience du trafic, tout en promouvant le développement de la conduite autonome. Nous sommes ravis de travailler aux côtés de Gosuncn et Geely pour soutenir le déploiement anticipé de leur premier véhicule doté de la 5G et de la C-V2X en utilisant notre plateforme automobile 5G Snapdragon. »

Shen Ziyu, vice-président de l'Institut de recherche Geely, a déclaré : « Les voitures du futur seront équipées de produits T-BOX qui incluent des antennes intelligentes ainsi que la 5G et la C-V2X intégrées. Il s'agit du premier modèle de véhicule de Geely doté de la technologie de niveau 3, et nous serons les premiers à proposer un modèle de véhicule qui concrétise la stratégie intelligente de réseau 5G. À l'avenir, Geely deviendra également la marque automobile déposée possédant le taux de mise en réseau le plus élevé en Chine. »

Liu Shuangguang, président de Gosuncn Group, a déclaré : « La 5G est une tendance inévitable dans le cadre du développement du secteur des communications. La 5G et la C-V2X, en tant que capteur spécial à observation indirecte, deviendront l'une des technologies clés de la conduite autonome. Gosuncn insiste sur l'apport continu des véhicules connectés déposés, et délivrera des connexions et des produits 5G et C-V2X sûrs et fiables pour Geely aux côtés de Qualcomm Technologies. Nous sommes très heureux d'apporter les technologies et produits 5G et C-V2X sur les nouveaux modèles de Geely, et nous coopérerons avec Geely pour mettre en oeuvre la certification technologique de scénarios à haut débit et faible latence, afin de donner vie aux nouveaux modèles lancés conformément au calendrier. »

Avec le développement rapide de la 5G, davantage de pays adoptent clairement une planification de déploiement de la 5G. Dans de nombreux secteurs qui utilisent les applications 5G, les véhicules de mise en réseau intelligente devanceront le secteur de l'IoT, notamment la RA/RV et la fabrication intelligente, accordant ainsi la priorité au développement commercial d'envergure. D'après les estimations, le nombre de stations de base 5G des opérateurs mondiaux de télécommunications en 2020 atteindra jusqu'à 10 000 unités, qui permettront le déploiement d'envergure de produits commerciaux.

