L'orientation politique proposée au CRTC par le gouvernement sera bénéfique aux consommateurs canadiens





TORONTO, le 27 févr. 2019 /CNW/ - Communications Distributel Limitée félicite le gouvernement fédéral et l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement (ISDE) Canada d'avoir proposé une direction en matière de politiques axées sur les consommateurs au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

« L'annonce d'hier est une nouvelle géniale pour les consommateurs canadiens, qui cherchent des choix concurrentiels et des prix abordables lorsqu'il est question de services sans fil, de services d'Internet, de télévision et de téléphonie, a indiqué Matt Stein, chef de la direction de Distributel. Les consommateurs en profitent lorsque leurs intérêts sont priorisés relativement aux considérations politiques. »

L'ISDE a présenté une nouvelle proposition d'orientation politique pour le CRTC, laquelle vise à promouvoir la concurrence, l'abordabilité, les intérêts des consommateurs et l'innovation. L'orientation politique offrira aux consommateurs canadiens le choix qu'ils méritent pour ce qui est des options de services de télécommunications.

« Mettre en place un marché des télécommunications concurrentiel est le meilleur moyen pour permettre aux Canadiens de tirer parti des avantages du choix aux consommateurs et des services novateurs et distincts qui répondent à leurs besoins, a précisé M. Stein. L'orientation politique proposée représente une autre mesure concrète prise par le ministre Bains pour que la politique canadienne en matière de télécommunications serve à promouvoir la concurrence, l'innovation et les intérêts des consommateurs canadiens. »

Distributel, un défenseur de longue date de l'accès équitable aux services en gros des grands fournisseurs titulaires nationaux, est ravi que le gouvernement du Canada ait adopté cette mesure importante pour assurer et prioriser un plus grand choix concurrentiel profitant aux consommateurs canadiens.

À propos de Communications Distributel Limitée

Fondé en 1988, Distributel est un important fournisseur national et indépendant qui offre une vaste gamme de services de télécommunications d'affaires et résidentiels. Avec des bureaux d'un bout à l'autre du pays et un réseau national, cette entreprise de propriété entièrement canadienne continue de forger de nouveaux partenariats et de mettre en marché des solutions innovatrices, de façon directe ou via sa division de Services en gros. ThinkTel, la division des services d'affaires de Distributel, fournit des services avancés de voix et de données aux PME et grandes entreprises dans tout le Canada. Les services télé sont fournis par l'entremise de Zazeen Inc., un fournisseur de service IPTV en activité dans l'Ontario et le Québec. En tant que partenaire renommé de solutions Microsoft et PMP de Cisco, ThinkTel soutient l'innovation dans l'industrie. Pour en apprendre davantage, consultez le site : www.distributel.ca/fr/

