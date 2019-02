/R E P R I S E -- Avis aux médias - Troisième édition de Soupe pour elles - 2 000 personnes réunies autour d'une soupe pour la cause des femmes en difficulté/





MONTRÉAL, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à la troisième édition de Soupe pour elles. L'événement rassemblera sur la Place des Festivals environ 2 000 personnes, ainsi que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, la présidente et chef de la direction d'Énergir et instigatrice du mouvement Soupe pour elles, Sophie Brochu, diverses personnalités et les représentantes et les bénéficiaires des organismes soutenus par Soupe pour elles. La DJ canadienne Killa-Jewel sera sur place pour mettre de l'ambiance musicale.

Soupe pour elles est une campagne de financement doublé d'un événement où quelques 2 000 personnes de différents milieux se retrouveront autour d'une soupe afin de démontrer leur appui aux femmes en situation de précarité, d'itinérance ou victimes de violence.

QUOI La troisième édition de Soupe pour elles



QUAND 27 février 2019 dès midi

Discours et prise de photos officielles de 12 h 25 à 12 h 45



OÙ Esplanade de la Place des Arts

Accueil des médias au kiosque Bell, au coin Jeanne-Mance et Ste-Catherine



QUI Valérie Plante, mairesse de Montréal

Sophie Brochu, présidente et chef de la direction d'Énergir et instigatrice de Soupe pour elles

Des représentantes et des bénéficiaires des organismes soutenus par Soupe pour elles

À noter que des entrevues ainsi que des prises de photos seront possibles durant l'événement.

