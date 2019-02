ZTE remporte le prix 2018 du leadership de la technologie des infrastructures au Global 5G





SHENZHEN, Chine, 27 février 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), important fournisseur international de solutions de télécommunications, entreprise et technologie grand public pour l'internet mobile, s'est vu aujourd'hui remettre par Frost & Sullivan le prix 2018 du leadership de la technologie des infrastructures à l'occasion du Global 5G du Congrès mondial de la téléphonie mobile 2019 en tant que prestataire de premier plan de systèmes, équipements et dispositifs pour infrastructures en 4G, pré-5G et 5G.

Frost & Sullivan présente chaque année le prix du leadership de la technologie aux sociétés qui font autorité dans le développement de nouvelles technologies et en tirent parti pour offrir une valeur significative à la clientèle.

ZTE a établi sa prépondérance dans le 5G en investissant considérablement dans la normalisation et recherche et développement de produits dans le 5G, d'où la Société a continuellement retiré des perspectives approfondies sur les technologies du 5G. En travaillant dans le déploiement du 5G depuis des années, ZTE a lancé une série d'orientation commerciale dans toutes les bandes pour 5G AAU, transport en 5G, réseaux centraux en 5G et dispositifs en 5G, ainsi que d'autres solutions de bout en bout en 5G afin de préparer à une commercialisation du 5G à grande échelle.

La série complète de stations de base en 5G de ZTE peut être déployée dans divers scénarios 5G pour aider les opérateurs à construire des réseaux 5G à large couverture, de haute capacité, à déploiement rapide, et rentables.

Pour ce qui est de l'architecture, les solutions flexibles de ZTE sont en mesure de satisfaire aux exigences des opérateurs à différents stades de leur déploiement du 5G, depuis le mode autonome (SA, 'stand alone') au mode non autonome (NSA).

En décembre 2018, en association avec Qualcomm et China Mobile, ZTE a réalisé la première chaîne de connexion mondiale SA 5G compatible 3GPP R15 (projet de partenariat de la 3e génération) en 2,6 GHz au moyen de stations de base commerciales 5G et appareils 5G.

Dans le domaine des réseaux centraux, la solution Convergent Common Core de ZTE basée sur 3GPP R16 SBA+ adopte des technologies avancées de séparation du plan de contrôle et du plan utilisateur (CUPS), d'ensembles de ressources réparties et de découpe de réseau afin d'aider les opérateurs à construire rapidement des réseaux centraux agiles, efficaces et convergents, répondant complètement aux exigences diversifiées des réseaux fixes 2G, 3G, 4G, 5G et des industries verticales.

Dans le domaine du transport, la solution 5G Flexhaul de ZTE couvre tous les scénarios allant des liaisons frontales aux raccordements en arrière, ce qui permet de dominer en temps de latence, en synchronisation d'horloge de haute précision et de découpe de réseau. La série complète des produits de ZTE pour le transport de bout en bout est à l'heure actuelle prête pour la commercialisation.

Jusqu'à présent, ZTE a déclaré auprès de l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) plus de 1000 familles de brevets essentiels standard (SEP) 3GPP 5G. La Société en outre a initié et joué un rôle de pointe dans la protection de l'accès multiple non orthogonal (NOMA) pour lequel elle a guidé la recherche du projet central pour la définition de la norme NOMA.

« ZTE comprend clairement les exigences du 5G pour les opérateurs du mobile, et elle s'apprête à piloter les renforcements des réseaux de nouvelle génération, » a commenté Vikrant Gandhi, directeur de l'industrie chez Frost & Sullivan. « Le portefeuille complet de produits en 5G de ZTE qui s'est engagée dans une innovation soutenue et son palmarès de réussites dans la commercialisation de nouvelles technologies présentent de solides arguments pour l'établir en tant que vendeur de choix dans les futurs déploiements d'infrastructures du 5G. »

« ZTE s'est constamment engagée en faveur de l'innovation technologique. En tirant parti de la riche expérience acquise grâce à la pratique, ZTE possède des avantages certains dans la commercialisation des entrées multiples / sorties multiples du 'MIMO', de la vérification commerciale de bout en bout et du déploiement de réseautage indépendant en SA, » a ajouté Bai Yanmin, vice-président, directeur général des produits TDD et 5G chez ZTE. « ZTE est complètement prête pour le déploiement à grande échelle de réseaux commerciaux en 5G et a pleinement confiance dans la promotion de la maturité de l'industrie du 5G en collaboration avec des opérateurs et des partenaires. »

Les prix des pratiques d'excellence de Frost & Sullivan rendent hommage aux sociétés sur les marchés régionaux et mondiaux ayant fait preuve d'accomplissements exceptionnels et de performances supérieures en ce qui concerne le leadership, l'innovation technologique, le service à la clientèle et le développement de produits stratégiques. Des analystes de l'industrie comparent des participants du marché et mesurent leurs performances à travers des entretiens en profondeur, une analyse et une recherche secondaire afin d'identifier les meilleures pratiques dans l'industrie.

À propos de ZTE

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs, aux entreprises et aux clients des pouvoirs publics. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, la Société entend offrir à ses clients des innovations de bout en bout intégrées pour assurer de l'excellence et de la valeur, à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotée en bourse à Hong Kong et Shenzhen (code d'action H : 0763.HK / code d'action A : 000063.SZ), les produits et services de ZTE se vendent auprès de plus de 500 opérateurs dans plus de 160 pays. ZTE consacre 10 pour cent de ses recettes annuelles en recherche et développement, et elle occupe des rôles éminents dans des organisations internationales de normalisation. ZTE est attachée à la responsabilité sociale des entreprises, et elle est membre du Pacte mondial de l'ONU. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.zte.com.cn.

À propos de Frost & Sullivan

Frost & Sullivan, la société du partenariat de la croissance travaille en collaboration avec ses clients pour tirer parti de l'innovation visionnaire qui relève les défis mondiaux et les opportunités de croissance qui les accompagnent pour faire ou dépasser les participants du marché d'aujourd'hui. Depuis plus de 50 ans, nous mettons au point des stratégies de croissance pour les Global 1000, les entreprises émergentes, le secteur public et la communauté des investissements. Contactez-nous : commencez la discussion.

Relations avec les médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

tél. : +86 755 26775189

courriel : ma.gaili@zte.com.cn

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/827519/ZTE_Award.jpg

Communiqué envoyé le 27 février 2019 à 07:47 et diffusé par :