Le CORC félicite le gouvernement pour l'orientation proposée pour le CRTC, laquelle vise à promouvoir la concurrence, l'abordabilité, les intérêts des consommateurs et l'innovation

TORONTO, le 26 févr. 2019 /CNW/ - Le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens inc. félicite le gouvernement et l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement Canada d'avoir joué un rôle de premier plan dans l'offre aux Canadiens de prix plus abordables et de plus d'innovations en matière de services de télécommunication.

Aujourd'hui, il a été annoncé que l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada a présenté une nouvelle proposition d'orientation politique pour le CRTC, laquelle vise à promouvoir la concurrence, l'abordabilité, les intérêts des consommateurs et l'innovation. L'orientation politique, telle qu'elle est définie, offrira aux consommateurs canadiens plus de choix et des prix plus abordables en soutenant le marché concurrentiel des services filaires et sans fil.

Le CORC a constamment plaidé en faveur d'un accès équitable aux services filaires et sans fil en gros des grands fournisseurs nationaux de téléphonie, de câblodistribution et de services sans fil. Cet accès est essentiel pour permettre aux concurrents d'offrir aux Canadiens la vaste gamme d'options qu'ils exigent lorsqu'ils magasinent des services de télécommunications.

« Le CORC appuie fermement l'orientation politique proposée. L'annonce d'une nouvelle orientation politique représente une étape importante vers l'accès à des services de télécommunications abordables et novateurs pour tous les Canadiens. Nous sommes reconnaissants du leadership continu dont le ministre Bains fait preuve pour promouvoir les intérêts des Canadiens et la concurrence dans le secteur des télécommunications », a affirmé Matt Stein, président du CORC et chef de la direction de Distributel.

Le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens inc. (CORC) est formé de plus de 30 fournisseurs de services de télécommunications concurrentiels qui exploitent des réseaux filaires ou sans-fil dans plusieurs régions du Canada. Le CORC vise à offrir plus d'innovations et de choix concurrentiels pour ce qui est de la prestation de services de communications aux Canadiens.

