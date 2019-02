Le démarrage du projet de 117 MW de Risen Energy au Mexique accélère son expansion mondiale





NINGBO, Chine, 27 février 2019 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd. a récemment annoncé que le projet de la société au Mexique, d'une capacité de 117 MW, a été mis en chantier, marquant ainsi l'entrée officielle du fabricant de panneaux solaires dans la phase de construction. Le gouverneur de l'État de Durango, Jose Rosas Aispuro Torres, la présidente de la municipalité de Canatlan, Dora Elena Gonzalez Tremillo, et le PDG de Risen Energy, Wang Hong, ainsi que d'autres chefs d'entreprise et dirigeants gouvernementaux étaient présents à la cérémonie. Les capacités complètes de Risen Energy, notamment sa marque largement reconnue et l'efficacité de sa capacité de production, furent les principaux facteurs ayant permis à la société de remporter le marché pour la construction de la grande centrale photovoltaïque au Mexique.

Avec une capacité totale installée de 117 MW, l'installation devrait fournir annuellement 269?068 MWh d'électricité verte au Mexique. Après une analyse et une étude de terrain détaillées, le fournisseur de modules photovoltaïques et entrepreneur EPC du projet, Risen Energy, fournira des modules à haute efficacité présentant de multiples avantages, notamment un haut rendement, un taux de production d'électricité élevé et une forte résistance à la température, garantissant ainsi que la centrale puisse s'adapter efficacement à l'environnement climatique complexe et changeant de la région.

Au cours des dernières années, le marché mexicain des énergies propres s'est rapidement développé et, grâce à ses vastes perspectives, la région est devenue une cible d'investissement attrayante pour les investisseurs nationaux et étrangers. Encouragée par des politiques favorables, Risen Energy est parvenue à s'établir sur le marché. Parmi les projets auxquels Risen participe, il y a une installation planifiée de 300 MW à Durango qui est déjà entrée dans la première phase de construction. Une fois achevée, l'installation deviendra la centrale photovoltaïque à une seule unité ayant la plus grande capacité installée non seulement au Mexique, mais dans toute l'Amérique latine.

Le PDG de Risen Energy, Wang Hong, a déclaré : « Notre société est en train de poursuivre régulièrement son expansion au Mexique. À travers cette collaboration avec plusieurs autres sociétés, Risen Energy profitera activement de l'expérience de ses partenaires et renforcera constamment ses propres points forts, et ce dans le but de fournir une énergie de haute qualité, durable et renouvelable au Mexique, en Amérique latine et dans le monde entier, créant ainsi un nouvel écosystème sain et durable. »

Communiqué envoyé le 27 février 2019 à 07:33 et diffusé par :