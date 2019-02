Cartier recoupe 5,1 g/t Au sur 6,0 m dans la Zone 5M4 à Mine Chimo

Ressources Cartier Inc. ("Cartier") annonce des valeurs de 5,1 g/t Au sur 6,0 m qui sont incluses dans une enveloppe minéralisée de 36,8 m à 2,1 g/t Au à l'intérieur de la Zone 5M4 de la propriété Mine Chimo, située à 45 km à l'Est de Val-d'Or. Des...

5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») , chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, a présenté aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre et l'exercice clos...