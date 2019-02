China Mobile approfondit ses recherches sur les réseaux O-RAN et présente d'importantes réalisations au MWC2019





HONG KONG, 27 février 2019 /PRNewswire/ -- À l'occasion du Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2019, China Mobile (CMCC) et ses partenaires ont présenté conjointement les dernières recherches du réseau O-RAN, telles que le bimode 4G/5G, une solution intérieure de picocellules basée sur la cloudification O-RAN et la conception de boîtes blanches, l'équilibrage de charge basé sur l'IA et l'assurance de la qualité des services de réalité virtuelle (RV).

En partenariat avec Lenovo, Intel et Baicells, CMCC a présenté la première solution intérieure cloudifiée de picocellules prenant en charge le bimode 4G/5G. La solution s'appuie sur une conception de référence matérielle ouverte et un équipement informatique disponible dans les points de vente habituels. Elle intègre également un logiciel et des technologies de plate-forme basées dans le cloud de type opérateur permettant un découplage total du matériel et du logiciel. La conception de référence ouverte permet d'unifier la sélection de matériel et favorise les avantages d'évolutivité pour l'industrie du matériel. Les technologies de virtualisation ainsi que celles basées dans le cloud permettent une meilleure gestion de flux intensifs et une utilisation plus efficace des ressources. En conséquence, cette solution permet de garantir une couverture intérieure 4G et 5G à un coût bien inférieur.

En collaboration avec Nokia, CMCC a présenté sa solution d'assurance qualité pour les services de réalité virtuelle reposant sur l'architecture O-RAN. La solution procède à la classification du trafic en temps réel et à la prévision des mesures de qualité essentielles, sur la base desquelles elle garantit une assurance dynamique de la qualité de service et l'optimisation de l'affectation des ressources. Des services tels que la réalité virtuelle posent de plus en plus d'exigences aux réseaux de téléphonie mobile. Cette solution permet d'améliorer considérablement l'expérience utilisateur.

En collaboration avec ZTE, CMCC a également présenté sa solution d'équilibrage de charge basée sur l'IA et intégrée dans une architecture O-RAN. Cette solution permet un équilibrage optimal de la charge à travers la prédiction dynamique des modèles d'utilisation des périphériques de l'utilisateur final. Ce résultat est d'une importance capitale pour orienter la planification du réseau des opérateurs pour des scénarios tels que les réseaux hétérogènes 4G/5G. Lors de l'événement, les deux sociétés ont également signé un mémorandum d'entente pour renforcer leur collaboration dans des domaines tels que l'architecture de réseau O-RAN, les interfaces et les scénarios d'application et, en fin de compte, la construction d'une plate-forme de contrôleurs intelligents (RIC) dans un RAN ouvert. Les deux sociétés vont également promouvoir conjointement la recherche et le déploiement de technologies d'intelligence artificielle et de big data dans les réseaux sans fil.

Très active, CMCC est une fervente partisane du réseau O-RAN. En tant que membre fondateur de l'Alliance O-RAN, CMCC copréside son comité de direction technique (CDT), mais également cinq des huit groupes de travail. CMCC a mené le développement de l'architecture globale O-RAN, des réseaux sans fil intelligents basés dans le cloud, des conceptions de référence matérielles ouvertes et la création de la communauté open source O-RAN. Lors de la dernière réunion de l'alliance à Madrid, CMCC a joué un rôle déterminant dans la mise au point des principaux cas d'utilisation du RIC et des principes de conception de base pour une architecture ouverte 5G+IA, ce qui a abouti à un consensus sur une force industrielle conjointe en matière de conceptions open source et de référence ouverte.

Tout en menant la collaboration mondiale sur la normalisation du O-RAN, CMCC a activement conduit des essais sur le réseau O-RAN dans ses réseaux de production. À Suzhou, dans la province du Jiangsu, la société a conclu le déploiement et des tests de la première solution intérieure et cloudifiée de picocellules du réseau 4G. Les premiers résultats ont permis de confirmer la viabilité commerciale de la solution et a indiqué que le regroupement en bandes de base et le codéploiement du edge computing multiaccès (MEC) pourraient conduire à une meilleure couverture réseau à des coûts plus bas tout en fournissant une qualité de service supérieure. Les solutions d'assurance qualité de réalité virtuelle et d'équilibrage de charge basées sur le réseau O-RAN ont également été déployées et testées dans les réseaux expérimentaux Shanghai 5G de CMCC et les laboratoires de Xi'an. Les résultats montrent que l'architecture de réseau sans fil ouvert associée à l'IA permet un contrôle plus précis de l'allocation à la demande de ressources sans fil et de nouveaux modèles commerciaux potentiels pour les opérateurs.

À l'ère de la 5G, les opérateurs devront faire face à plusieurs défis, tels que la complexité grandissante du réseau et la diversité des services. Les réseaux sans fil mobiles ont urgemment besoin de nouvelles technologies telles que l'IA et la conception d'architecture ouverte pour améliorer l'efficacité des opérations et la maintenance, mais aussi la qualité de l'expérience utilisateur. CMCC s'engage pleinement à mettre en place des réseaux sans fil intelligents, ouverts et de nouvelle génération.

