Whale Cloud et Alibaba Cloud feront la démonstration de l'activation de la transformation numérique lors du salon MWC 2019





BARCELONE, Espagne, 27 février 2019 /PRNewswire/ -- Whale Cloud Technology Co., Ltd. (Whale Cloud), le leader mondial de la transformation numérique, s'est associé à Alibaba Cloud pour s'exposer lors du Mobile World Congress 2019 (MWC19) et dévoiler l'innovant Digital Telco Maturity Map (DTMM) de Whale Cloud.

Sur le thème de « l'Intelligence du futur », Whale Cloud présente un processus unique de numérisation, combinant une approche innovante, des technologies de pointe en matière de données et une pratique expérimentée pour transformer les opérateurs de télécommunications en centrales numériques fondées sur les données.

D'après les statistiques d'OVUM, au cours de la période 2012-2018, les sociétés OTT (Over the Top, ou sociétés de service par contournement) ont perçu une part de 386 milliards de dollars américains de revenus auprès des opérateurs de télécommunication mondiaux. Cependant, le processus de numérisation entre opérateurs reste lent et il s'agit donc d'une opportunité pour les opérateurs d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'affiner leurs opérations, d'améliorer la satisfaction de leurs clients et de favoriser l'intégration technologique.

Mettant à profit les vingt années d'expérience et les avantages technologiques d'Alibaba, Whale Cloud a lancé l'approche DTMM, qui sert de cadre pour saisir cette occasion et accélérer le processus de transformation numérique des fournisseurs de services dans les nuages (CSP).

Ben Zhou, PDG de Whale Cloud International a déclaré : « Après une année de partenariat avec Alibaba, nous avons réussi l'intégration complète des stratégies de transformation d'Alibaba : « Rich Mid-end, Light Front-end », « Dual-engine Driven », « One Data, One ID, One Service », avec nos solutions de gestion d'entreprise. De plus, nous avons mis notre profonde expérience au service de l'approche de transformation DTMM. Grâce à cette carte, nous accélérerons le passage des opérateurs dans l'ère numérique et mettrons en oeuvre leur transformation en tant que transporteurs du futur. »

Xianglong Huang, directeur de la technologie chez Whale Cloud a commenté, au sujet de DTMM : « À partir de quatre mesures, qui sont la satisfaction de la clientèle, la fusion technologique, l'excellence des opérations et l'innovation verticale, DTMM définit quatre niveaux et 346 points de vérification, permettant ainsi une évaluation complète du positionnement, de la stratégie et de la situation du parcours de transformation spécifique des fournisseurs de services dans les nuages, ainsi que la définition d'une feuille de route claire de la transformation, pour une évolution axée sur la technologie. » Il a également prononcé un discours au cours du sommet Alibaba, sur « la transformation des télécommunications grâce à l'intelligence artificielle, les mégadonnées, l'analyse de données et l'informatique en nuage », démontrant ainsi comment la convergence de cette technologie intégrée est en mesure de créer de nouvelles occasions commerciales pour les opérateurs de télécommunications.

La nouvelle plateforme numérique favorable au commerce (Digital Business Enabling Platform, ou d-BEP), qui vient d'être lancée et met en oeuvre le cadre DTMM, comprend un support complet pour la gestion des canaux numériques, le service client intelligent, les opérations et la maintenance. Elle se concentre sur une utilisation extensive des technologies cognitives et de l'automatisation, pour permettre de nouveaux scénarios d'affaires en 5G et favoriser le développement de plateformes destinées aux fournisseurs de services dans les nuages pour stimuler une innovation massive et une expérience client exceptionnelle.

Le stand commun de Whale Cloud et Alibaba Cloud se situe dans le Hall 1, au numéro 1A70. Pour de plus amples renseignements concernant Whale Cloud, veuillez consulter le site http://www.iwhalecloud.com/?_l=en.

À propos de Whale Cloud

Whale Cloud Technology est l'un des principaux fournisseurs de technologies d'informatique en nuage offrant des solutions d'analyse et d'intelligence artificielle dans le nuage aux opérateurs de télécommunications, aux entreprises et aux gouvernements. Comptant plus de vingt années d'expérience sur le marché, nos solutions numériques autorisent des activités, des opérations et des solutions innovantes pour notre clientèle dans plus de 80 pays, soutenant ainsi des millions d'utilisateurs à travers le monde. Faisant partie du groupe Alibaba et en tant que partenaire important de l'écosystème d'Alibaba Cloud, Whale Cloud est devenu un fournisseur natif de transformation dans le nuage et nous apportons au monde entier notre écosystème de services intelligents basés sur des technologies à l'échelle du Web et une compréhension approfondie de l'orchestration des capacités réseau et informatiques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/826724/Whale_Cloud_Alibaba_Cloud_MWC_2019.jpg

Communiqué envoyé le 27 février 2019 à 07:05 et diffusé par :