Cambium Networks élargit son partenariat technologique Express Wi-Fi avec Facebook pour inclure une technologie d'accès maillé à organisation automatique

ROLLING MEADOWS, Illinois, 27 février 2019 /PRNewswire/ -- Cambium Networks, un fournisseur mondial de premier plan de solutions réseau sans fil, a annoncé ce jour lors du MWC 2019 qu'en tant que partenaire technologique Express Wi-Fi, la société élargira sa collaboration avec Facebook en intégrant la technologie d'accès maillé à organisation automatique de Facebook dans son portefeuille cnPilottm de solutions Wi-Fi pour l'intérieur et l'extérieur.

«?En tant qu'opérateur, nous sommes ravis de voir deux sociétés technologiques se réunir pour donner vie aux réseaux Wi-Fi maillés?», a déclaré un porte-parole de CellC, un partenaire Express Wi-Fi de Facebook en Afrique du Sud. «?Facebook apporte de nouvelles technologies, ainsi que de nouveaux outils et modèles d'affaires qui aident les gens à accéder à Internet plus rapidement, et Cambium Networks apporte son innovation sans fil rentable et éprouvée.?»

«?Les réseaux intérieurs et extérieurs cnPilot ont été conçus pour être rapidement déployés et installés, sans devoir recourir à des investissements initiaux significatifs?», a déclaré Rad Sethuraman, directeur adjoint de la gestion des produits d'entreprise chez Cambium Networks. «?La technologie d'accès maillé à organisation automatique de Facebook, grâce à son algorithme de routage maillé intelligent et sa capacité à optimiser la connectivité de la couche 3, convient naturellement. Cette capacité permet aux opérateurs réseau de disposer de plusieurs options sans fil pour la connectivité des liaisons Wi-Fi, et notamment le maillage WDS basé sur les normes, le point à point (PTP), le point à multipoint (PMP) et, désormais, un réseau maillé à organisation automatique amélioré.?»

La technologie Wi-Fi à réseau maillé à organisation et réparation automatiques de Facebook réduit le temps nécessaire aux opérateurs pour configurer manuellement leurs réseaux. Si un point d'accès (AP) passe hors ligne, cette technologie maillée du Wi-Fi utilise sa fonctionnalité d'autoréparation pour reconfigurer automatiquement le maillage afin de contourner l'AP Wi-Fi qui est hors service et reconfigure le maillage afin qu'il fonctionne par le biais des AP maillés restant ou des AP passerelles. La technologie d'accès maillé à organisation automatique est conçue pour s'adapter à plus de 50 AP Wi-Fi. Cliquez ici pour en savoir plus sur la technologie d'accès maillé à organisation automatique.

«?Permettant une fonctionnalité d'amélioration du maillage, les AP Wi-Fi cnPilot s'appuient sur notre partenariat fructueux avec Facebook pour apporter les solutions Express Wi-Fi aux prestataires de services et aux opérateurs de réseaux mobiles du monde entier?», a déclaré Chetan Hebbalae, directeur principal du développement commercial. «?Un réseau Wi-Fi maillé à organisation automatique utilisant cnPilot peut accélérer l'extension du réseau et accroître la disponibilité du réseau global en contournant le besoin de relier individuellement les AP Wi-Fi, réduisant ainsi significativement les coûts en capital et opérationnels.?»

Express Wi-Fi est une plateforme qui permet aux prestataires de services et aux opérateurs de réseaux mobiles de développer, exploiter, accroître et monétiser leurs activités Wi-Fi de façon durable et évolutive. Facebook noue des partenariats avec des prestataires de services et des opérateurs qui fournissent aux personnes un accès rapide, économique et fiable à Internet via le Wi-Fi. Par le biais de ce programme, les prestataires de services créent des partenariats avec les communautés locales et entrepreneurs locaux pour élargir la couverture Wi-Fi.

