Bienvenido! Air Canada va lancer un service à destination de Quito au départ de Toronto





Premier vol sans escale entre le Canada et l'Équateur

MONTRÉAL, le 27 févr. 2019 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle lancera un nouveau service sans escale entre Toronto et Quito. La nouvelle liaison, qui sera exploitée par Air Canada Rouge trois fois par semaine sur une base saisonnière à compter du 8 décembre 2019, sera le premier service sans escale assuré vers l'Équateur à partir du Canada, sous réserve de l'obtention des autorisations gouvernementales nécessaires.

« Air Canada étend sa présence en Amérique du Sud dans le cadre de la stratégie d'expansion internationale que la Société mène en permanence au départ de sa plaque tournante mondiale de Toronto, a déclaré Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau d'Air Canada. En tant que capitale de l'Équateur, Quito est à la fois un important marché pour le tourisme et le fret, et l'Équateur compte un nombre croissant de résidents d'origine canadienne qui bénéficieront également de ce service sans escale des plus pratiques. De plus, notre desserte accrue de l'Amérique du Sud nous donne l'occasion de déployer efficacement nos appareils pendant les mois d'hiver, quand les destinations du Sud sont plus recherchées. »

Rosi Prado de Holguín, ministre du Tourisme de l'Équateur, a fait remarquer que son ministère considère la connectivité comme étant essentielle pour attirer les visiteurs dans le pays. « La connectivité permet aux touristes de tomber sous le charme du 'pays des quatre mondes'. Notre objectif est aussi de faire en sorte que le tourisme demeure la troisième source de revenus de l'Équateur, et c'est pourquoi nous nous employons chaque jour à promouvoir le pays à l'étranger. »

« Le fait qu'Air Canada lance un service sans escale entre Toronto et Quito est une annonce importante, a indiqué Sylvie Bédard, ambassadrice du Canada auprès de la République de l'Équateur. Cette nouvelle liaison sans escale va contribuer à renforcer les liens qui existent entre l'Équateur et le Canada en facilitant la mobilité des touristes et des étudiants; en favorisant les échanges commerciaux et en ouvrant d'autres portes qui permettront d'étendre nos relations. Félicitations à Air Canada et à l'aéroport de Quito pour cet accomplissement marquant! »

« La décision d'Air Canada de lancer un service entre Toronto et Quito est très importante, car nous ouvrons non seulement une nouvelle liaison, mais aussi un nouveau marché prometteur, a indiqué Andrew O'Brian, président et chef de la direction de Corporación Quiport (aéroport international de Quito). La communauté équatorienne de Toronto est nombreuse et, grâce à ce nouveau vol, nous permettrons à ses membres de se rendre plus facilement dans leur pays d'origine. Quito est une destination touristique qui fera le bonheur des voyageurs canadiens souhaitant découvrir d'autres lieux et coutumes. L'Équateur a en effet énormément à offrir en matière de tourisme culturel, historique, d'aventure et de nature, sans oublier, bien sûr, ses plages et ses paysages magnifiques. La liaison à destination de Toronto permettra également aux touristes équatoriens de se rapprocher du Canada, un pays très accueillant présentant des attraits uniques pour les Équatoriens du fait du contraste géographique et culturel qui existe entre ces deux pays ayant néanmoins une caractéristique commune : leur cordialité envers les visiteurs. »

« Ces dernières années, Quito a considérablement amélioré sa connectivité aérienne en ajoutant de nouvelles liaisons et en augmentant la fréquence de ses vols pour des destinations importantes du globe, a indiqué Álvaro Maldonado, secrétaire au développement productif et à la compétitivité, Quito. Le fait d'avoir une liaison sans escale entre Quito et Toronto ouvre les portes à de nouveaux débouchés au Canada, qui est un des marchés les plus importants et les plus prometteurs du monde. Cela va se traduire par plus de tourisme, plus d'affaires, plus de connectivité et plus de concurrence. Voilà un bel exemple de coordination et de travail d'équipe réussis entre les secteurs public et privé. »

La nouvelle liaison entre Toronto et Quito sera exploitée du 8 décembre 2019 au 11 mai 2020, à raison de trois vols aller-retour par semaine exploités par Air Canada Rouge et assurés par 767-300ER de Boeing proposant 282 places réparties dans deux cabines et des divertissements à bord diffusés en continu sur les appareils personnels. L'horaire des vols sera établi de manière à optimiser les correspondances sur l'ensemble du réseau d'Air Canada en Amérique du Nord et en Europe. Par ailleurs, en voyageant avec Air Canada, les clients peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan dans le cadre du programme de fidélisation qui occupe le premier rang au Canada. Et ceux qui sont admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement hâtif et d'autres avantages.

Vol Départ Arrivée Jours de la semaine AC1950 Toronto 23 h 45 Quito 06 h 30 + 1 jour Mercredi, vendredi et dimanche AC1951 Quito 08 h 30 Toronto 15 hh 05 Lundi, jeudi et samedi

Des tarifs spéciaux de lancement sont offerts à partir de seulement 631 $ l'aller-retour, tout compris, et il est maintenant possible de se procurer des billets à aircanada.com et auprès des agents de voyages.

Le service Toronto-Quito est l'une de trois nouvelles liaisons saisonnières annoncées aujourd'hui par Air Canada, les deux autres étant Vancouver-Auckland et Montréal-São Paulo. Pour plus de détails, veuillez consulter le site aircanada.com/fr/medias.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de passagers en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 63 aéroports au Canada, 56 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni, qui a également nommé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2018. Pour de plus amples renseignements, consultez le aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada dans Twitter, et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

Internet : aircanada.com

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 27 février 2019 à 07:00 et diffusé par :