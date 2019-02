Bem vindo! Air Canada lance un service sans escale entre Montréal et São Paulo (Brésil)





MONTRÉAL, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui un nouveau service hivernal au départ de Montréal et à destination de São Paulo. Il s'agira de la seule liaison sans escale entre Montréal et le Brésil. La nouvelle desserte de São Paulo sera exploitée du 11 décembre 2019 au 27 mars 2020, à raison de trois vols aller-retour par semaine au départ de Montréal. L'horaire des vols a été établi de façon à faciliter les correspondances dans l'ensemble du réseau d'Air Canada en Amérique du Nord, notamment aux aéroports de Vancouver, Calgary et Québec, ainsi que plusieurs villes brésiliennes au-delà de São Paulo.

Des tarifs spéciaux de lancement sont offerts à partir de seulement 600 $ l'aller-retour, tout compris, et il est maintenant possible de se procurer des billets à aircanada.com et auprès des agents de voyages.

« Air Canada poursuit son expansion internationale au départ de Montréal en lançant le seul service sans escale au départ de Montréal et à destination du Brésil, a déclaré Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau à Air Canada. Les vols Montréal-São Paulo, qui viennent compléter le service Toronto-São Paulo déjà offert, assureront la liaison avec la plus grande ville brésilienne, qui est également le principal centre financier du Brésil et permettront aux Brésiliens de profiter de vacances hivernales au Québec. São Paulo est la douzième destination internationale ajoutée par Air Canada au départ de l'aéroport Montréal-Trudeau depuis 2017, ce qui renforce davantage notre engagement à faire de Montréal une plaque tournante. »

« Nous sommes très heureux qu'Air Canada ait décidé d'offrir aux passagers de l'Aéroport de Montréal-Trudeau une nouvelle liaison vers un important pôle économique et industriel, a affirmé Philippe Rainville, président-directeur général d'Aéroports de Montréal. Nous avons toujours voulu grandement améliorer notre desserte de l'Amérique du Sud. En plus de contribuer à offrir davantage d'opportunités, surtout aux voyageurs d'affaires, ce nouveau service à destination de São Paulo renforce le rôle de plaque tournante de YUL. Cette bonne nouvelle s'inscrit dans notre vision qui consiste à procurer un service de qualité aux passagers du Grand Montréal, en collaboration avec nos partenaires aériens. »

Selon Gustavo Figueiredo, PDG de l'aéroport de São Paulo, la liaison à destination de Montréal dessert un marché à la mode, le Canada, qui connaît la plus forte croissance en dehors de l'Amérique du Sud. « Nous cherchons à élargir notre réseau canadien depuis deux ou trois ans et Air Canada est la compagnie aérienne idéale avec sa marque reconnue au Canada, son réseau et ses correspondances faciles au départ de Montréal et sa forte présence brésilienne. Nous ne doutons pas que la route sera couronnée de succès, car elle associe la plaque tournante d'Air Canada à Montréal à un réseau inégalé au Brésil et en Amérique du Sud notamment vers l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le Chili. Par ailleurs, le marché montréalais présente un bon mélange de voyages d'affaires, l'IATA, l'ACI et l'OACI y ayant leur siège social, ainsi que de voyages d'agrément. »

« Ce nouveau vol direct, le premier entre Montréal et le Brésil, confirme une nouvelle fois le statut de plaque tournante internationale de Montréal, a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. L'économie brésilienne se situe au huitième rang mondial et représente un marché prometteur et stratégique pour nos sociétés des secteurs des sciences de la vie et de l'aérospatiale, entre autres. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain félicite Air Canada pour son leadership et son engagement à accroître le nombre de vols directs en provenance de Montréal. »

«?Alors que le Brésil a présenté une croissance de 38% de ses voyageurs au Québec en 2017, l'Alliance souligne l'arrivée du vol Montréal-São-Paulo. Cette initiative permettra de poursuivre les efforts de positionnement touristique du Québec en Amérique du Sud et agira positivement sur la saisonnalité de notre industrie. Cette clientèle est particulièrement friande de notre saison hivernale, de nos grands espaces et de nos saveurs locales. L'Alliance salue la volonté d'Air Canada de développer des liaisons aériennes internationales directes sur le Québec. L'accessibilité est déterminante pour continuer la croissance vigoureuse du nombre de touristes internationaux qui génèrent des retombées économiques importantes pour la destination?», explique Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec.

Les vols seront assurés par le fleuron du parc aérien d'Air Canada, le 787-9 Dreamliner de Boeing à 298 places. L'appareil est doté de la classe Signature Air Canada, de la classe Économique Privilège et de la classe économique, toutes les trois équipées d'un système de divertissements individuel haute définition avec programmation sur demande, qui propose un vaste choix de films, de courts métrages, d'émissions de télévision et des sélections audio à chaque place.

Par ailleurs, en voyageant avec Air Canada, les clients peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan dans le cadre du programme de fidélisation qui occupe le premier rang au Canada. Et ceux qui y sont admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement hâtif et d'autres avantages.

Vol Départ Arrivée Jours de la semaine AC96 Montréal 18 h 35 São Paulo 07 h 30 (+ 1 jour) Mercredi, vendredi et dimanche AC97 São Paulo 09 h 40 Montréal 16 h 45 Lundi, jeudi, samedi

Ce nouveau service est l'une des trois nouvelles liaisons saisonnières annoncées aujourd'hui par Air Canada, les deux autres étant Toronto-Quito et Vancouver-Auckland. Pour de plus amples renseignements, visitez le aircanada.com/fr/medias.

Air Canada, Air Canada Rouge et leurs partenaires commerciaux régionaux offrant des services sous la marque Air Canada Express exploitent en moyenne 2 400 vols par semaine entre Montréal et 99 destinations : 26 au Canada dont neuf au Québec, 24 aux États-Unis, 25 dans les Antilles, en Amérique centrale et au Mexique, 17 en Europe, deux en Chine, deux en Afrique du Nord, une au Moyen-Orient et deux en Amérique du Sud.

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de passagers en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 63 aéroports au Canada, 56 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni, qui a également nommé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2018. Pour de plus amples renseignements, consultez le aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada dans Twitter, et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

