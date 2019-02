Kia Ora! Air Canada lance un service saisonnier à destination d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, au départ de Vancouver





Correspondances pratiques à destination et en provenance de villes nord-américaines au départ de la plaque tournante du transporteur à YVR

MONTRÉAL, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'ajout de nouveaux vols saisonniers sans escale entre Vancouver et Auckland, en Nouvelle-Zélande. Les vols à destination d'Auckland seront assurés quatre fois par semaine par des appareils 787-8 Dreamliner de Boeing d'Air Canada, le fleuron ultramoderne du transporteur, du 12 décembre 2019 à la fin mars 2020, sous réserve de l'obtention des autorisations gouvernementales nécessaires.

Par ailleurs, Air Canada a conclu un protocole d'entente avec Air New Zealand, partenaire commercial Star Alliance, afin de continuer à étendre son alliance actuelle en vue de poursuivre une coopération stratégique sous la forme d'une coentreprise, sous réserve du dépôt, par Air Canada et Air New Zealand, des documents nécessaires, de l'obtention des autorisations des organismes régissant la concurrence et les autres aspects réglementaires, et de la mise au point définitive des documents. Un partenariat plus étroit et plus intégré offrira davantage de choix aux clients, ainsi que des avantages complets et un réseau transpacifique élargi.

« Nous sommes ravis d'ajouter Auckland à nos destinations, car nous poursuivons l'expansion stratégique du réseau international d'Air Canada et intensifions notre présence sur le marché Asie-Pacifique, a déclaré Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales d'Air Canada. Le lancement de la liaison avec Auckland en décembre fera le bonheur des Néo-Zélandais qui vont passer leurs vacances d'hiver au Canada et celui des Nord-Américains souhaitant profiter des attractions urbaines multiculturelles et des joyaux naturels de la Nouvelle-Zélande pendant la saison estivale. Nous avons harmonisé nos vols à destination et au départ d'Auckland afin qu'ils permettent à nos passagers de profiter de correspondances à notre plaque tournante transpacifique de YVR; ils pourront ainsi voyager sans escale à destination et au départ d'une multitude de villes dans toute l'Amérique du Nord, notamment New York-Newark. Nos 787 DreamlinerMD, qui mettent en vedette notre service Signature et permettent des correspondances sans tracas grâce à des installations de prédédouanement pour les voyageurs en transit et à des temps de déplacement concurrentiels, font d'Air Canada et de YVR une option de choix pour les voyages transpacifiques. »

« Partenaires d'exploitation à code multiple et partenaires commerciaux Star Alliance depuis plus de 20 ans, Air Canada et Air New Zealand entretiennent déjà des liens étroits, a ajouté John MacLeod, vice-président - Ventes mondiales et Alliances d'Air Canada. Nous avons hâte d'approfondir notre relation et d'optimiser notre coopération sur le vaste réseau transpacifique que nous exploitons en offrant à nos clients un plus grand choix de vols, de correspondances et de possibilités de voyage. »

« Le nouveau service sans escale entre Vancouver et Auckland va approfondir les contacts entre nos pays et renforcer nos liens touristiques, s'est réjoui l'honorable Kelvin Davis, ministre du Tourisme de la Nouvelle-Zélande. De plus en plus de Canadiens choisissent de se rendre en Nouvelle-Zélande pour découvrir la culture, les paysages et l'hospitalité du pays. En 2018, ils ont été 71 000 à visiter notre pays et y ont passé en moyenne 19 jours, ce qui constitue une importante contribution à l'économie du pays. Outre ces rapports touristiques, le Canada est un des partenaires internationaux les plus proches de la Nouvelle-Zélande. Les deux pays participent à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). »

« Nous sommes enchantés qu'Air Canada, un transporteur mondial de premier plan, ait choisi de lancer un service saisonnier sans escale entre Vancouver et Auckland, a affirmé Adrian Littlewood, chef de la direction de l'aéroport d'Auckland. Cette liaison procurera une capacité et une connectivité accrues aux Canadiens -- une importante source de visiteurs -- qui veulent se rendre en Nouvelle-Zélande, ainsi qu'un moyen pratique pour les Néo-Zélandais d'accéder au vaste réseau d'Air Canada, qui comprend le Canada et de nombreuses villes aux États-Unis. »

« Le nouveau service permettra aux Canadiens de profiter plus facilement des innombrables activités qu'offre la Nouvelle-Zélande, a fait remarquer Stephen England-Hall, chef de la direction de Tourisme Nouvelle-Zélande. Ces visiteurs représentent un important marché pour la Nouvelle-Zélande, car ils tendent à séjourner plus longtemps et à visiter plus de régions que la moyenne, injectant ainsi plus de 250 M$ à l'économie néo-zélandaise. »

« Nous nous réjouissons qu'Air Canada ait ajouté ce nouveau vol direct de Vancouver à Auckland, a renchéri Lisa Beare, ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture de la Colombie-Britannique. Vancouver est un endroit formidable pour amorcer une aventure typiquement britanno-colombienne, et nous avons hâte d'accueillir davantage de voyageurs néo-zélandais, qui viendront découvrir tout ce que la province peut offrir en hiver et au printemps. »

« Nous sommes ravis d'offrir le nouveau service saisonnier d'Air Canada pour Auckland, une destination clé qui correspond aux ambitions de faire de YVR une plaque tournante de classe mondiale, a déclaré Craig Richmond, président et chef de la direction de l'administration aéroportuaire de Vancouver. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Air Canada ces dernières années, en épaulant le transporteur dans ses efforts pour faire de YVR une plaque tournante transpacifique de premier plan. Grâce au nouveau service sur Auckland, une ville formidable à la culture vibrante qui donne accès à une foule d'occasions touristiques et d'affaires, nous ferons en sorte de maintenir l'accès au reste du monde à partir de l'Amérique du Nord, ce qui favorisera notre région sur le plan économique. »

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour l'industrie du tourisme de la Colombie-Britannique, a fait valoir Walt Judas, chef de la direction de l'Association de l'industrie touristique de la Colombie-Britannique. Les nouveaux vols d'Air Canada aideront à renforcer notre solide économie touristique en attirant encore plus de visiteurs du Pacifique Sud, qui viendront profiter des multiples attraits de Vancouver et de la Colombie-Britannique. »

En voyageant avec Air Canada, les clients peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan dans le cadre du programme de fidélisation qui occupe le premier rang au Canada. En outre, les voyageurs admissibles peuvent bénéficier de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement hâtif et d'autres avantages.

Vol Départ Arrivée Jours de la semaine AC51 Vancouver 23 h 45 Auckland 11 h 05 + 2 jours Lundi, mardi, jeudi et samedi AC52 Auckland 14 h 40 Vancouver 06 h 40 Lundi, mercredi, jeudi et samedi

Des tarifs spéciaux de lancement sont offerts à partir de seulement 1387 $ l'aller-retour, tout compris, et il est maintenant possible de se procurer des billets à aircanada.com et auprès des agents de voyages.

Le service Vancouver-Auckland est l'une des trois nouvelles liaisons saisonnières annoncées aujourd'hui par Air Canada, les deux autres étant Toronto-Quito et Montréal-São Paulo. Pour plus de détails, veuillez consulter : aircanada.com/fr/medias.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de passagers en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 63 aéroports au Canada, 56 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni, qui a également nommé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2018. Pour de plus amples renseignements, consultez le aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada dans Twitter, et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

