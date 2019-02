Air Canada lancera une liaison assurée par Dreamliner entre Toronto et Honolulu





Services haut de gamme primés : l'expression « vacances de rêve à Hawaii » prend tout son sens

MONTRÉAL, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que l'hiver prochain, la liaison saisonnière Toronto-Honolulu serait assurée par le fleuron de son parc aérien, le 787 Dreamliner de Boeing. Les clients qui voyagent entre Toronto et Hawaii auront la possibilité de voyager en classe Signature d'Air Canada, où les attendent loges à fauteuils-lits, repas conçus par le célèbre chef canadien David Hawksworth et bien plus encore.

« Air Canada est heureuse d'offrir à ses clients qui voyagent entre Toronto et Hawaii le confort supérieur d'un service assuré par le fleuron de notre parc aérien, le 787 Dreamliner de Boeing, a déclaré Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau d'Air Canada. Elle est la seule société aérienne à proposer des vols sans escale entre l'est du Canada et Hawaii. Le confort supérieur du Dreamliner et de la classe Signature Air Canada convient parfaitement à cette destination synonyme de vacances de rêve, car beaucoup de clients à forte valeur qui se rendent à Hawaii arrivent d'Europe et d'autres vols long-courriers.

Le service Toronto-Honolulu assuré par Dreamliner sera offert à compter du 14 décembre 2019, à raison de trois vols aller-retour par semaine jusqu'au 26 avril 2020. Le Dreamliner 787 de Boeing comprend trois classes de service : la classe Signature Air Canada, la classe Économique Privilège et la classe économique. L'horaire des vols sera établi de manière à optimiser les correspondances dans l'ensemble du réseau d'Air Canada en Amérique du Nord et en Europe. Par ailleurs, en voyageant avec Air Canada, les clients peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan dans le cadre du programme de fidélisation qui occupe le premier rang au Canada. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement hâtif et d'autres avantages.

Vol Départ Arrivée Jours de la semaine AC589 Toronto 16 h 35 Honolulu 21 h 30 Mardi, samedi, dimanche AC590 Honolulu 23 h 05 Toronto 12 h 30 + 1 jour Mardi, samedi, dimanche

Les passagers de la classe Signature Air Canada bénéficient d'un service prioritaire à chaque étape de leur voyage, notamment le Service Concierge à l'aéroport, l'enregistrement et le contrôle de sécurité accélérés, le traitement prioritaire des bagages et l'embarquement préférentiel. Les passagers peuvent également profiter de l'accès aux salons Feuille d'érable d'Air Canada aux aéroports Toronto-Pearson et Honolulu. À bord, ils ont droit à des loges avec fauteuil-lit de nouvelle génération et couvre-matelas pour un meilleur sommeil, des éléments du menu du chef David Hawksworth, une sélection de vins de la sommelière d'Air Canada Véronique Rivest et du café espresso et cappuccino Lavazza.

Le nouveau service Toronto-Honolulu assuré par Dreamliner s'ajoute à trois autres nouvelles liaisons saisonnières qu'Air Canada a annoncées aujourd'hui : Toronto-Quito, Vancouver-Auckland et Montréal-São Paulo. Pour plus de détails, veuillez consulter le site aircanada.com//fr/medias.

