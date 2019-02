Hortau clôture une ronde de 20 M$ pour alimenter le développement de produits, la croissance et l'expansion à l'échelle internationale





LÉVIS, QC, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Hortau, un chef de file des services de gestion de l'irrigation de précision pour l'agriculture commerciale, a annoncé aujourd'hui la clôture d'une ronde de financement par capitaux propres de 20 millions de dollars. L'investissement permettra d'alimenter le développement de produits, la croissance de l'entreprise et la poursuite de l'expansion à l'échelle internationale.

Fondée en 2002 au Québec (Canada), Hortau a mobilisé ces capitaux auprès d'Exportation et développement Canada (7 millions de dollars) et du Fonds de solidarité FTQ (5,9 millions de dollars). Ces deux nouveaux investisseurs et Fondaction se joignent aux investisseurs existants d'Hortau, à savoir Avrio Ventures LP II, Advantage Capital Agribusiness Partners LP (ACAP), BDC Capital Inc. et Capital régional et coopératif Desjardins.

Technologies du développement durable Canada (TDDC) a également accordé un financement de 5,9 millions de dollars à Hortau cette année pour la mise au point de nouvelles technologies.

« Nous sommes enthousiasmés par cette ronde de financement, souligne Jocelyn Boudreau, chef de la direction et cofondateur d'Hortau, car elle nous aidera à faire évoluer nos services de gestion de l'irrigation de précision et à les offrir à un plus grand nombre de producteurs se trouvant dans des régions affectées par des problèmes liés à l'eau et à d'autres ressources. Nous avons pu constater par nous-mêmes les limites des ressources avec lesquelles nos agriculteurs sont aux prises en Amérique du Nord et nous savons que les producteurs du monde entier affrontent des problèmes semblables. Nos systèmes et nos services permettent non seulement aux producteurs de réduire leurs intrants, ils les aident aussi à optimiser et à accroître leur production. Cet investissement fera en sorte que davantage de producteurs pourront avoir ces outils d'irrigation de précision à leur disposition. »

Le service de gestion du stress des cultures indique aux producteurs comment se portent les cultures en temps réel, et ce, avant qu'un stress, comme une sécheresse ou un manque d'aération, ait une incidence négative sur une culture. Cette approche exclusive axée sur les plantes permet de mesurer le stress des cultures à l'aide de la tension du sol, ce qui assure une croissance optimale des cultures et réduit la consommation d'eau et d'énergie ainsi que le lessivage des nutriments.

Depuis sa fondation, Hortau s'est vu décerner de nombreux prix pour sa plateforme de gestion de l'irrigation de précision, notamment le prix de l'innovation du nouveau produit d'irrigation intelligente 2017 en Amérique du Nord, présenté par Frost & Sullivan. Hortau a également été finaliste dans la catégorie Meilleur produit en agriculture d'intelligence artificielle pour le CogX en 2017, et a été nommée dans les listes Top 50 des entreprises en croissance du THRIVE AgTech et le Top 100 des entreprises à surveiller du Global Cleantech 2017.

« Nous croyons qu'Hortau a beaucoup de potentiel et nous savons que la demande pour leur technologie est forte partout dans le monde, car la saine gestion des ressources en eau est de plus en plus cruciale, soutient Carl Burlock, premier vice-président, Financement et Capital de croissance internationale à EDC. La demande mondiale des technologies propres est en pleine croissance, et EDC s'est engagée à aider les exportateurs canadiens à s'enraciner plus profondément sur le marché mondial. »

Hortau a récemment lancé une nouvelle application fournissant aux producteurs une interface unifiée (entre les écrans d'appareil mobile et le Web) qui rend plus efficace la gestion des données d'irrigation provenant des champs en temps réel. Avec l'application, les producteurs peuvent déterminer rapidement l'information critique à partir du tableau de bord, visualiser sur la carte l'ensemble de leur exploitation et des endroits où des mesures urgentes doivent être prises ainsi que de surveiller avec simplicité les données de tension du sol, la météo et les autres données provenant des champs.

« En innovant elle-même, Hortau permet au secteur de l'agriculture, considéré comme plus traditionnel, d'innover plus facilement. Notre investissement confirme de nouveau notre engagement à l'égard de ce secteur clé de l'économie du Québec, ainsi que des efforts déployés pour intégrer de nouvelles technologies », a déclaré Patrice Jolivet, vice-président, Bio-agroalimentaire et produits d'emballage au Fonds de solidarité FTQ.

Hortau prévoit que le secteur des agrotechnologies poursuivra sa croissance et s'attend à doubler, au minimum, son personnel au cours des cinq prochaines années. L'entreprise prévoit de continuer son expansion à l'échelle internationale dans les années à venir en formant des partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs du secteur de l'agriculture.

À propos d'Hortau

Hortau, un chef de file mondial des services de gestion de l'irrigation de précision pour l'agriculture, a été fondée en 2002 par deux entrepreneurs passionnés par l'agriculture, Jean Caron, Ph.D., agronome titulaire d'un doctorat en physique du sol, et Jocelyn Boudreau, ingénieur agricole titulaire d'une maîtrise en physique du sol.

Les solutions brevetées de gestion de l'irrigation d'Hortau aident les producteurs à détecter le stress des cultures, ce qui assure une croissance optimale tout en réduisant l'utilisation d'eau, la consommation d'énergie et la perte de nutriments.

Hortau a des bureaux, des représentants et des techniciens dans l'ensemble des États-Unis et du Canada.

À propos d'EDC

EDC aide les entreprises canadiennes à percer, croître et réussir à l'étranger. Société d'État à vocation financière, EDC procure financement, assurance, cautionnement, savoir commercial et relations de jumelage pour appuyer les entreprises canadiennes dans leurs efforts de vente et d'investissement à l'étranger. EDC peut également fournir des solutions financières à des acheteurs étrangers en vue de faciliter et d'accroître leurs achats auprès d'entreprises canadiennes.

Pour plus de renseignements sur la façon dont nous pouvons aider votre entreprise, veuillez appeler 1-888-434-8508, ou visiter le www.edc.ca.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 14,8 milliards de dollars au 30 novembre 2018, le Fonds contribue à la création et au maintien de plus de 194 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 800 entreprises et compte plus de 667 000 actionnaires-épargnants. Pour en savoir plus, consultez le www.fondsftq.com.

