Terranueva amasse 278 750 $ suite à l'exercice de droits

MONTRÉAL, 27 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TERRANUEVA (« Terranueva » ou la « Société ») (CSE: TEQ) annonce avoir amassé 278 743,04 $ suite à la conclusion de son placement de droits (les « Droits »), ayant débuté le 30 octobre 2018, alors que les détenteurs ont exercé des Droits au prix d'exercice de 0,64 $ chacun pour acquérir un total de 435 536 actions ordinaires supplémentaires du capital social de de la Société, desquelles aucune n'a été souscrite par des initiés de la Société. Aucun engagement de souscription ni de privilège de souscription additionnelle n'avaient été convenus tout comme aucune commission n'était payable. Tous les Droits non-exercés sont maintenant nuls et sans valeur. Suivant la clôture, Terranueva compte donc présentement 32 832 161 actions ordinaires émises et en circulation.



À PROPOS DE TERRANUEVA

Terranueva a obtenu le 22 février 2019 ses licences de culture, transformation et vente (médical) de cannabis de Santé Canada. Terranueva s'appuie sur la recherche et développement et l'efficience opérationnelle pour devenir un acteur incontournable dans l'industrie émergente du cannabis. Nous visons à fournir aux marchés canadien et international du cannabis médicinal et récréatif de première qualité. Corporation Terranueva Pharma, sa filiale détenue en propriété exclusive, détient les licences nécessaires de Santé Canada pour exécuter sa mission. Opérant à L'Assomption (Québec), sa mission est de produire du cannabis aux normes les plus élevées en termes d'efficacité, de qualité et de stabilité. Pour atteindre son objectif, Terranueva Pharma met en oeuvre une approche de production modulaire intégrant les dernières avancées et innovations dans l'automatisation de ces processus.

Pour en savoir plus sur Terranueva, consulter www.terranueva.ca.

