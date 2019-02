Portrait Jobillico du marché de l'emploi à Montréal : les postes en ventes en tête de lice en 2018





MONTRÉAL, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Près de 70 000 postes dans le domaine des ventes ont été affichés dans la grande région de Montréal sur le site d'emplois Jobillico en 2018. Cela en fait la catégorie d'emploi la plus populaire dans cette portion du Québec.

Voici plus en détail la répartition des 5 catégories d'emplois les plus affichés sur Jobillico en 2018 dans cette région :

D'après les données obtenues par Jobillico, ce sont les postes liés au domaine de la vente qui ont été les plus affichés sur la plateforme de recrutement. Beaucoup de postes en administration étaient aussi à pourvoir, surtout dans la ville Montréal où 67% de ces emplois se retrouvaient.

Pour ce qui est des offres en production et en fabrication, la majorité des postes étaient offerts à l'extérieur du centre de Montréal, soit à Laval et en Montérégie.

Fait intéressant, la quatrième catégorie d'emplois la plus populaire chez Jobillico à Montréal était TI et développement d'applications logicielles. Les quelque 4 000 postes démontrent ainsi le côté très techno du marché de l'emploi dans cette ville.

Un centre économique diversifié

Selon les données de février 2019, plus de 70 000 offres d'emploi sont affichées chaque jour sur le site de Jobillico au Canada. De ce nombre, 18 000 sont offertes à Montréal et ses environs. « Cette région profite d'une forte densité de population et est devenue au fil du temps un pôle économique important pour la province. On y retrouve aujourd'hui des emplois dans tous les secteurs, que ce soit l'alimentation, le commerce de détail, les médias, la santé ou les nouvelles technologies », observe Serge Lavallée, président et cofondateur de Jobillico.

Plus précisément, dans la grande région de Montréal, on retrouve aujourd'hui sur le site de la plateforme de recrutement québécoise :

2 700 postes en restauration

2 700 postes en service à la clientèle

plus de 2 000 postes en TI

2 000 postes en vente

1 500 postes dans l'industrie manufacturière

1 500 postes en administration et bureautique

1 200 postes dans le secteur du commerce de détail

1 200 postes en construction

plus de 1 000 postes en transport

plus de 400 postes de cadres ou de hauts dirigeants

Avec un taux de chômage qui a rarement été aussi bas partout dans la province, les employeurs n'ont d'autres choix que de développer différentes stratégies pour attirer les meilleurs candidats. « Plus que jamais les entreprises doivent recruter de façon proactive. C'est cette idée qui nous pousse depuis des années à réinventer les stratégies de recrutement des entreprises d'ici. Ce que nous disons à nos clients, c'est que de recruter qu'en cas de besoin n'est plus aussi efficace. Il faut avoir une présence forte sur le Web et les réseaux sociaux, mettre de l'avant nos qualités d'employeur et ce, à l'année. Ça prend beaucoup de travail, mais les résultats en valent la peine », explique Serge Lavallée.

À propos de Jobillico

Jobillico est une entreprise canadienne effervescente inspirée par des valeurs fondamentales telles que la collaboration et la proactivité. Nous proposons une solution de recrutement en ligne innovatrice qui permet aux entreprises d'avoir accès aux meilleurs talents et aux candidats d'exploiter leur plein potentiel dans un travail qui les rend heureux. Depuis nos débuts, plus de 10?000 entreprises nous ont fait confiance, et, actuellement, plus de 2,4 millions de candidats nous choisissent pour bâtir avec nous la plus grande communauté canadienne de l'emploi.

www.jobillico.com

SOURCE Jobillico

Communiqué envoyé le 27 février 2019 à 06:45 et diffusé par :