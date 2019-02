La FFQ dit « oui » aux femmes musulmanes et « non » à la fausse laïcité de la CAQ





MONTRÉAL, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Ce dimanche 24 février en matinée, les membres de la Fédération des Femmes du Québec se sont réunies lors d'une large consultation en ligne pour échanger sur le soutien aux femmes musulmanes et les débats qui sont en cours concernant un projet de loi à venir sur la laïcité de l'État et le port de signe religieux.

Ce moment d'échange a confirmé notre position contre la fausse laïcité mise de l'avant par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec.

Nous ne pouvions en effet envisager de nous retrouver dans une situation où la Fédération des Femmes du Québec, organisme historique de lutte des droits des femmes, soit contrainte de rester en retrait d'un débat majeur qui s'annonce au Québec.

Cet échange constructif et fédérateur a abouti à un consensus collectif pour lutter radicalement contre les discriminations envers les femmes musulmanes. Nous avons aussi abouti à une compréhension commune de l'impact de changements législatifs à venir sur les membres d'autres communautés religieuses.

La mission de la FFQ vise à ne laisser aucune femme de côté. La défense des femmes les plus vulnérables est notre gain à nous toutes. C'est cela notre vision de la défense collective de TOUTES les femmes.

La FFQ est résolue, au côté d'autres organisations comme la CSN et la FAE, à jouer son rôle pour la défense des droits des femmes musulmanes et pour que le Québec continue à être une province inclusive et respectueuse des droits fondamentaux de tous et toutes.

