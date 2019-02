Avis médias : Annonce importante d'Aéroports de Montréal et manifestation contre la mise à pied de 93 employé-es





MONTRÉAL, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'Alliance de la fonction publique du Canada, région du Québec, tiendra une manifestation ce mercredi, 27 février à 16h à l'hôtel Crowne Plaza-Montréal (6600 Chemin de la Côte-de-Liesse). Cette manifestation vise à soutenir les 93 préposé-es à l'accueil et agents d'administration et de sûreté d'Aéroports de Montréal (ADM) qui recevront la décision finale de leur employeur dans le cadre de la privatisation de leur emploi et leur remplacement par des sous-traitants.

La manifestation sera précédée d'un point de presse à 15h30.

Rappelons que moins d'un mois avant Noël, 93 employés d'ADM avaient reçu un ultimatum de la part de l'employeur : soit ils acceptaient de réduire drastiquement leurs salaires, soit ils seront mis à pied et remplacés par des sous-traitants. Après des mois de négociation, ADM entend maintenant annoncer aux employés sa décision finale.

« Nous craignons la mise à pied de 93 employés dont l'employeur vantait tout récemment la qualité » indique Yvon Barrière, vice-président exécutif régional de l'AFPC Québec. « La sous-traitance de ces postes pose aussi des questions quant à la sécurité du public puisqu'une dizaine de ces employés sont affectés au traitement des dossiers de sécurité ».

Les 93 employé-e-s visés par l'employeur sont membres de l'Union des cols blancs d'Aéroports de Montréal, le syndicat local affilié à l'Alliance de la Fonction publique du Canada. La manifestation se veut pacifique et en soutien aux employé-es.

Rappel :

15h : convocation des membres

15h30 : Conférence de presse

16h : Manifestation de solidarité

