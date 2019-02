Relâche scolaire à la Grande Bibliothèque : une nouvelle installation artistique et une foule d'activités gratuites





MONTRÉAL, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Pour la relâche scolaire 2019, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a concocté une programmation gratuite et haute en couleur. Du 2 au 10 mars, c'est à la Grande Bibliothèque que ça se passe!

On peut consulter la programmation complète de la relâche scolaire à banq.qc.ca.

Installation artistique Tout est possible

Une toute nouvelle oeuvre artistique créée par le sculpteur José Luis Torres est à découvrir dès maintenant à l'Espace Jeunes. Composée de plusieurs radeaux mobiles et d'un arbre étonnant, Tout est possible est une installation colorée et interactive inspirée par la nature. Elle a été pensée pour nous rappeler que dans une bibliothèque et dans les livres, tout est bel et bien possible!

Le mardi 5 mars de 10 h à 12 h 15, place à l'inauguration publique de l'installation Tout est possible! Les enfants et leurs accompagnateurs pourront prendre part à un bricolage thématique en présence de l'artiste, assister à une Heure du conte spéciale et profiter de quelques autres surprises...

Une Nuit blanche à la Grande Bibliothèque pour commencer la relâche en beauté!

Entre 16 h 30 et 22 h le samedi 2 mars, ce sera la Nuit blanche à l'Espace Jeunes :

Un atelier de vinyle phosphorescent à partir de 16 h 30 : pour s'assurer de briller lors de la fête phosphorescente de la Nuit blanche... et toutes les autres nuits! On pourra créer des formes en vinyle qui s'illuminent dans le noir et les appliquer sur les vêtements pour adopter un style unique.

Une fête phosphorescente à 18 h : une invitation à danser dans le noir! Des accessoires phosphorescents seront fournis , mais on pourra aussi en fabriquer à la Hutte à partir

de 16 h 30.

Les adultes pourront aussi profiter de la Nuit blanche à la Grande Bibliothèque jusqu'à 2 h.

Programmation de la relâche du 2 au 10 mars

Parmi les activités coup de coeur qui seront proposées :

une Heure du conte spéciale avec une artiste de cirque;

l'Heure du conte TD en innu avec la conteuse Jani Bellefleur-Kaltush , qui célébrera la langue et la culture innues et qui proposera aussi des histoires en français;

qui célébrera la langue et la culture innues et qui proposera aussi des histoires en français; du cinéma avec du maïs soufflé gratuit! Au programme, Nelly et Simon - Mission Yéti, Les pee-wee - L'hiver qui a changé ma vie et Les Incroyable 2 ;

et ; un grand tournoi de jeux vidéo Spécial hockey avec une finale enlevante sur grand écran à l'Auditorium animée par l'humoriste Jean-Thomas Jobin ;

avec une finale enlevante sur grand écran à l'Auditorium animée par l'humoriste ; deux concerts spontanés : des musiciens feront des prestations sans crier gare;

l'exposition À nous la glace! - L'ADN du hockey amateur qui réjouira petits et grands;

qui réjouira petits et grands; des heures de plaisir à la Hutte, le nouveau laboratoire de création de l'Espace Jeunes, idéal pour tous les projets créatifs, du bricolage à la couture et de la robotique au codage. Des idées plein la tête? Nous avons les outils pour les réaliser!

Une sélection d'activités sont présentées dans le cadre de la programmation du Festival Montréal joue. Parmi celles-ci :

À l'occasion du lancement d'une collection de jeux de société pour adultes à emprunter à la Grande Bibliothèque, on pourra essayer des dizaines de jeux en compagnie d'animateurs chevronnés!

L'histoire du jeu vidéo est riche! Dans l'espace des bandes dessinées (au niveau 1), on pourra essayer une multitude d'appareils, de contrôleurs et de jeux insolites. Au Square Banque Nationale, quatre stations de jeu seront consacrées à des métiers du jeu vidéo. Un grand rendez-vous vidéoludique unique en son genre, à ne pas manquer!

Au sujet de BAnQ

Plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions, pilier essentiel de la société du savoir, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mandat d'offrir un accès démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. Elle offre aussi les services d'une bibliothèque publique d'envergure. BAnQ déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à tous : la Grande Bibliothèque, BAnQ Vieux-Montréal et BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal, BAnQ Gaspé, BAnQ Gatineau, BAnQ Québec, BAnQ Rimouski, BAnQ Rouyn-Noranda, BAnQ Saguenay, BAnQ Sept-Îles, BAnQ Sherbrooke et BAnQ Trois-Rivières. BAnQ a reçu du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Montréal le mandat de faire revivre la bibliothèque Saint-Sulpice, située à Montréal.

