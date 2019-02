RBC et Bridge School s'associent pour promouvoir le recrutement et la formation d'une main-d'oeuvre diversifiée dans le secteur technologique





TORONTO, le 27 févr. 2019 /CNW/ - Nous sommes ravis d'annoncer un partenariat entre RBC et Bridge School, un OSBL torontois qui s'est engagé à favoriser la diversité de la main-d'oeuvre dans le secteur technologique en offrant gratuitement des programmes avancés sur le développement de logiciels et la conception de produits à des femmes et à des professionnels non binaires et agenres.

Par l'entremise de ses équipes Technologie numérique et Technologie, Marchés des capitaux, RBC, commanditaire principal, financera l'organisme afin qu'il puisse planifier à plus long terme et, à compter de 2019, accueillir davantage de cohortes et offrir de nouveaux programmes.

« À RBC, nous estimons que, en plus de faire partie de nos valeurs fondamentales, la diversité et l'inclusion stimulent l'innovation et la croissance, explique Sumit Oberai, premier vice-président, Technologie numérique. La technologie continue d'évoluer rapidement et, pour nous adapter à ce changement, nous avons plus que jamais besoin de stimuler la créativité grâce à une main-d'oeuvre diversifiée et inclusive. Nous sommes ravis de nous associer à Bridge School pour l'aider à réaliser son mandat : contribuer à l'égalité et à la pleine participation de chacun au sein du secteur technologique torontois. »

Bridge est né en 2016 d'un projet lancé avec enthousiasme par un petit groupe d'employés d'une société torontoise de consultation technique dont faisait partie Emily Porta, administratrice dirigeante. Rapidement couronné de succès, le programme interne s'est vite transformé en un OSBL indépendant qui offre ses services à bien plus grande échelle. Bridge, qui devrait accueillir six cohortes en 2019, a l'intention d'offrir bientôt de nouveaux programmes sur l'apprentissage machine et le développement généraliste.

« Ce financement, souligne Mme Porta, arrive à point nommé pour Bridge. Nous avons reçu plus de 1 000 demandes d'inscription à ce jour, ce qui prouve que nos programmes répondent aux besoins de femmes ainsi que de personnes agenres et non binaires qui travaillent dans le domaine du développement et de la conception. Grâce au soutien de RBC, nous pourrons franchir des jalons déterminants en matière de renforcement des capacités et, ainsi, offrir à un nombre bien plus grand de professionnels la formation dont ils ont besoin pour entrer au service de grandes sociétés canadiennes. »

Depuis la fondation de Bridge School en 2016, 80 personnes ont réussi l'un de ses programmes avancés (développement de logiciels ou conception de produits). L'organisme bénéficie de l'important soutien de plus de 90 bénévoles, qui comptent notamment des formateurs et des mentors.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 84 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 33 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-durabilite.

