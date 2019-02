Une troisième succursale de la SQDC se joint à la CSN

Le Syndicat des employées et employés de la Société québécoise du cannabis - CSN est désormais accrédité pour représenter les salarié-es de la succursale de Montréal-Ste-Catherine Ouest de la Société québécoise du cannabis. Le Tribunal administratif...

Nous sommes ravis d'annoncer un partenariat entre RBC et Bridge School, un OSBL torontois qui s'est engagé à favoriser la diversité de la main-d'oeuvre dans le secteur technologique en offrant gratuitement des programmes avancés sur le développement...

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de FedDev Ontario, fera une annonce importante en vue de soutenir la croissance des entreprises, la création d'emplois, les...

L'Ordre des administrateurs agréés du Québec est heureux d'annoncer le lancement officiel d'une trousse à outils et du Référentiel de compétences du gestionnaire dans le contexte d'affaires québécois, destinés à favoriser l'intégration des cadres...