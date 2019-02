Esaote présente MyLabtmX8, une plate-forme très performante et polyvalente qui vient élargir la gamme renouvelée des produits d'échographie MyLabtm





VIENNE, 27 février 2019 /PRNewswire/ -- Esaote annonce le lancement de MyLabtmX8 - la plate-forme très performante et polyvalente d'échographie qui va aider les hôpitaux et les cliniques à relever les défis actuels - à l'occasion du Congrès Européen de la Radiologie, ECR 2019, sur le stand X5/510.

S'appuyant sur la plate-forme technologique ULTRAtm récemment lancée, le produit respecte une approche illimitée de l'imagerie par ultrasons et des soins de qualité aux patients.

« La nouvelle plate-forme MyLabtmX8 est conçue pour accompagner en toute sécurité les professionnels de la santé dans leur routine clinique quotidienne », a déclaré Luca Bombino, Directeur Marketing International Ultrasons chez Esaote. « Nous avons mis à profit la technologie évolutive pour renouveler complètement notre gamme d'échographes et transférer les performances et les fonctions généralement disponibles sur les systèmes premium vers des systèmes plus abordables, sans compromettre pour autant la confiance, la productivité et la fiabilité cliniques. »

Esaote a toujours considéré le flux de travail dans le design de ses produits. Le MyLabtm9, son échographe emblématique, partage de nombreuses solutions avec la nouvelle plate-forme MyLabtmX8, notamment la conception du panneau de configuration, la réduction du temps d'examen et l'automatisation.

easyMode* et easyColor* sont deux solutions exclusives d'Esaote qui simplifient et guident l'optimisation des images ultrasonores en seulement 3 balayages.

La nouvelle campagne publicitaire « Never Stop Seeing the Unseen » (Ne cesser jamais de voir l'invisible) sera dévoilée à l'occasion de l'ECR 2019 pour mettre en exergue l'attitude d'Esaote à l'égard de l'innovation, de la recherche et du développement. Autant d'atouts qui font de cette société italienne l'un des principaux fournisseurs au monde de solutions d'imagerie diagnostique.

Le MyLabtmX8 et la gamme d'échographes MyLabtm comprennent une grande palette de technologies avancées, telles que :

L'imagerie de fusion Virtual Navigator

L'élastographie par ondes de cisaillement QElaXto

La très haute fréquence, microV, QPack

Des outils d'automatisation des examens tels qu'eScan, eDoppler, fonctions avancées qui ne demandent pas le moindre clic

* en attente de brevet

MyLab est une marque déposée d'Esaote spa.

La technologie et les caractéristiques dépendent du système et/ou de la configuration. Les spécifications sont sujettes à des changements sans préavis. Les informations peuvent se rapporter à des produits ou à des modalités qui n'ont pas encore été approuvés dans tous les pays. Pour obtenir des précisions, veuillez contacter votre représentant commercial Esaote.

À propos d'Esaote. Ayant réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 250 millions d'euros en 2017, Esaote est un acteur de premier plan du secteur des équipements biomédicaux, en particulier dans les domaines de l'échographie, de l'IRM dédiée et des logiciels de gestion du processus de diagnostic. Le groupe emploie environ 1150 personnes. Basée à Gênes et disposant de ses propres unités de production et de recherche en Italie et aux Pays-Bas, Esaote exerce ses activités dans 80 pays.

