80% des dirigeants croient qu'une meilleure intégration des immigrants compétents favoriserait davantage l'économie





Lancement d'une trousse à outils pour faciliter l'intégration des gestionnaires immigrants

MONTRÉAL, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des administrateurs agréés du Québec est heureux d'annoncer le lancement officiel d'une trousse à outils et du Référentiel de compétences du gestionnaire dans le contexte d'affaires québécois, destinés à favoriser l'intégration des cadres immigrants à des postes de décision au sein des entreprises. Ce projet, soutenu par le Conseil emploi métropole (CEM), permettra de contribuer à une inclusion plus grande des professionnels immigrants dans des postes de cadre et ainsi de répondre aux besoins des entreprises québécoises.

Cette trousse à outils voit le jour grâce à la contribution de nombreux gestionnaires expérimentés du Québec, aux profils variés, d'origines et de parcours différents, des secteurs public et privé. Elle contient des outils pratiques et concrets, autant pour le gestionnaire immigrant ou cadre candidat à l'immigration, qui en retire une meilleure connaissance des compétences clés exigées au Québec pour réussir son intégration rapidement, que pour le dirigeant, qui souhaite créer les conditions gagnantes pour favoriser la diversité, accueillir le mieux possible des gestionnaires nés à l'étranger, tout en récoltant durablement les bénéfices d'une stratégie inclusive dans son entreprise.

Statistiques décevantes dans le contexte économique actuel

Selon un sondage mené par l'Ordre, 56 % des décideurs ont la perception que le Québec fait bonne figure pour favoriser l'accès aux immigrants à des postes de gestion. Cependant, bien que 80 % des dirigeants admettent qu'une meilleure intégration des immigrants compétents favoriserait davantage l'économie, seulement 1 dirigeant sur 4 dit avoir une politique concrète ou un programme favorisant la progression des immigrants.

« Les statistiques sur l'intégration des gestionnaires immigrants à des postes de cadre sont peu flatteuses au Québec et les taux d'employabilité des cadres immigrants sont loin d'être à des niveaux comparables au taux des autres gestionnaires au Québec », affirme Jacques Cusson, Adm.A., F.C.M.C., président de l'Ordre des administrateurs agréés. « Il était donc naturel pour l'Ordre, dont la mission est de promouvoir les pratiques de gestion responsables, de développer des outils concrets et pratiques pour informer, aider à la prise de décision et contribuer à faciliter l'intégration des cadres immigrants dans nos organisations. »

Freins à l'embauche d'immigrants à des postes de cadre

Toujours selon le même sondage, on retrouve parmi les principaux freins à la promotion des immigrants à des postes de cadre dans les entreprises au Québec, l'équivalence ou la reconnaissance des diplômes (33 %) et les barrières culturelles (25 %).

« L'Ordre propose des réponses concrètes, à la fois aux entreprises et aux immigrants gestionnaires, pour faire face à ces obstacles en fournissant un référentiel qui recense les compétences professionnelles nécessaires pour exercer comme gestionnaire au Québec, ainsi qu'une autoévaluation des compétences de gestion pour identifier les habiletés et attitudes à améliorer afin d'accéder à des emplois de cadre », indique Francine Sabourin, Adm.A., directrice générale de l'Ordre. « Particulièrement pour les gestionnaires immigrants, une section est aussi consacrée aux codes culturels, aux styles de gestion et au contexte québécois des affaires. »

Besoin criant de main-d'oeuvre qualifiée et compétente

Pour Audrey Murray, présidente du CEM et de la CPMT, « d'ici 2026, le Québec aura besoin de 1,4 million de personnes pour remplacer ou occuper de nouveaux postes au sein du marché du travail. Plus de 20 % des personnes proviendront de l'immigration. À l'échelle du Montréal métropolitain, c'est 30 % du renouvellement de la main-d'oeuvre qui sera assuré par l'immigration. La trousse lancée aujourd'hui vise à soutenir l'intégration et l'augmentation du nombre de gestionnaires nés à l'étranger. Elle offre des outils concrets aux entreprises qui souhaitent mettre de l'avant une stratégie inclusive, et aux immigrants, des clés de succès pour faciliter l'obtention d'un poste de gestion au Québec. Le CEM est fier d'avoir appuyé cette initiative. »

À propos de la trousse à outils

L'Ordre a fait preuve d'innovation et de créativité en développant un ensemble d'outils pour permettre de soutenir les efforts déployés par divers acteurs économiques, communautaires, sociaux et politiques en faveur de l'employabilité des cadres venus d'ailleurs. Dans le cadre d'une étude parue en 2016, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain avait identifié certaines pistes de solution pour faciliter et accélérer l'intégration des personnes immigrantes aux postes de gestion. Parmi ces solutions, on retrouve l'identification par l'immigrant de ses compétences à améliorer et la connaissance des codes culturels et des styles de gestion en contexte québécois.

La trousse contient également des capsules vidéo, des articles thématiques, des témoignages qui seront utiles non seulement aux gestionnaires immigrants, mais aussi aux dirigeants des entreprises, notamment les PME du Québec.

La trousse à outils est accessible à l'adresse adma.qc.ca/trousseaoutils.

À propos de l'Ordre des administrateurs agréés

L'Ordre des administrateurs agréés est l'ordre professionnel voué à la gestion et à la gouvernance. Les membres de l'Ordre portent le titre d'administrateur agréé (Adm.A). Multidisciplinaires, ils oeuvrent dans tous les secteurs de l'activité économique du Québec. Les Adm.A. planifient, dirigent et conseillent, ce qui leur confère une véritable expertise en gestion. Ce sont notamment des dirigeants, des gestionnaires et des conseillers experts dans le domaine du management, de la gouvernance, de la gestion immobilière, de la planification financière, de la gestion de projet, de l'administration publique, etc.

À propos du Conseil emploi métropole

Le CEM est le plus grand regroupement de représentants du marché du travail de la région métropolitaine de recensement de Montréal. Il réunit ses membres et ses partenaires autour des grands enjeux métropolitains de l'emploi. Par la force de la concertation, il propose des stratégies d'action et conseille la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT ) et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

À propos du sondage

Un sondage Internet a été réalisé par Léger du 8 au 11 février 2019, suivi d'un sondage identique du 15 au 19 février 2019, auprès d'un échantillon total de 1 081 travailleurs québécois, âgés de 18 ans ou plus et pouvant s'exprimer en français ou en anglais. L'échantillon se constituait de 257 répondants occupant un poste de décision et de 824 répondants occupant un autre type de poste.

À l'aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l'âge, la langue maternelle, la région, la scolarité et la présence d'enfants mineurs dans le ménage afin de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population à l'étude.

À titre de comparaison, la marge d'erreur pour un échantillon probabiliste de 1 081 répondants serait de ± 3,0 %, et ce, 19 fois sur 20.

Les résultats complets du sondage effectué par Léger sont accessibles en ligne dans la section Trousse à outils.

SOURCE Ordre des administrateurs agréés du Québec

Communiqué envoyé le 27 février 2019 à 06:00 et diffusé par :