/R E P R I S E -- Avis de convocation - La CSN tient un forum sur les enjeux de pénurie de main-d'oeuvre/

MONTRÉAL, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Devant les problèmes croissants occasionnés par les enjeux de pénurie et de rareté de main-d'oeuvre, la CSN tiendra les 26 et 27 février un grand forum sur la question, réunissant organisations syndicales, gouvernementales et patronales. Environ 600 délégué-es sont attendus au Palais des congrès de Montréal.

Les médias sont invités à assister à l'événement. En ouverture mardi, le président de la CSN, Jacques Létourneau, et le ministre du Travail, Jean Boulet, prononceront des allocutions. En matinée mercredi, les représentants des autres centrales syndicales et des associations patronales seront invités à débattre.

QUOI : Forum CSN sur les enjeux de pénurie et de rareté de main-d'oeuvre

QUAND : le mardi 26 février (dès 10 h) et le mercredi 27 février 2019 (dès 8 h 30)

OÙ : Palais des congrès de Montréal, salle 710

QUI : Jacques Létourneau, président de la CSN, et de nombreux panelistes des organisations syndicales, gouvernementales et patronales

Présente tant dans les secteurs public que privé, la CSN regroupe 300?000 travailleuses et travailleurs, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

