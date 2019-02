Persado et Emarsys annoncent un partenariat stratégique : leur but, offrir aux professionnels du marketing l'automatisation de matériel créatif adapté et issu du data, ainsi que celle des campagnes. ...





Persado et Emarsys annoncent un partenariat stratégique : leur but, offrir aux professionnels du marketing l'automatisation de matériel créatif adapté et issu du data, ainsi que celle des campagnes. Ce partenariat a permis de générer une hausse de 37 % en moyenne du taux de clics pour Happy Socks

Persado constitue le leader de l'application de l'intelligence artificielle à la création de matériel marketing, dont la performance est rendue maximale par l'exploitation du pouvoir des mots. Aujourd'hui, l'entreprise a annoncé un partenariat stratégique avec Emarsys, la seule plateforme marketing à connaître votre industrie. L'intégration articule la plateforme révolutionnaire de Persado, avec les solutions marketing clés en main inégalées d'Emarsys. La première génère du matériel créatif à grande échelle basé sur le data, tandis que les secondes soutiennent la croissance rentable des recettes grâce à des acquisitions plus intelligentes.

Les clients communs de Persado et d'Emarsys pourront désormais générer, tester et diffuser leurs campagnes marketing en quelques minutes, soit en un délai beaucoup plus court que celui requis pour une configuration traditionnelle. Grâce à l'API dérivée du partenariat, les résultats des campagnes seront retransmis directement sur Persado. Ainsi, les clients auront accès à une analyse quantitative et qualitative des variables qui influent sur leur performance.

Happy Socks, une marque internationale leader dans le secteur de la mode, s'est tournée vers Persado et Emarsys pour faire la différence lors de la journée la plus compétitive de l'année pour le marketing, Black Friday. Ensemble, les partenaires ont mené une campagne qui a permis d'obtenir d'importants résultats et d'aider Happy Socks à faire participer ses clients.

« Cette intégration est une excellente nouvelle, car les technologies de Persado et d'Emarsys jouent toutes deux un rôle clé dans notre réussite. Emarsys nous donne la liberté d'organiser et de tester facilement des campagnes, tandis que Persado nous aide à renforcer nos messages en générant le langage parfait pour améliorer la performance et la pertinence de nos contenus », a déclaré Marc Verschueren, directeur de la division Marketing et ventes en ligne, chez Happy Socks. « À l'issue de notre récente campagne pour Black Friday, nous avons enregistré une hausse moyenne de 21 % du taux d'ouverture et une hausse moyenne de 37 % du taux de clics. Ces technologies nous ont aidés à nous démarquer en prenant plus de risques et en sortant des sentiers battus, le tout sans craindre de rater le coche. »

« Les responsables marketing d'aujourd'hui sont bombardés de solutions prétendant générer des retours sur investissement. Il est donc de plus en plus difficile d'identifier les technologies et les offres apportant une réelle valeur. Les équipes marketing ont besoin de produits qui atteignent leur cible de manière intelligente, et qui permettent de réduire l'écart entre objectifs et résultats », a affirmé pour sa part Assaf Baciu, cofondateur et vice-président principal de la division Produits et Ingénierie, chez Persado. « Grâce à ce partenariat, nous concilions automatisation et intelligence. L'intelligence artificielle de Persado libère pleinement le pouvoir des mots et donne aux professionnels du marketing confiance en leur matériel créatif. Ils ont la certitude que chaque interaction avec un consommateur compte. Nous sommes ravis de travailler ensemble pour donner confiance aux professionnels du marketing, ainsi qu'ils le méritent. »

« Nous savons que les mauvaises tentatives de personnalisation des communications dissuadent les clients. Les professionnels du marketing s'appuient donc sur une technologie intelligente pour automatiser et personnaliser les communications sur tous les canaux, à grande échelle et souvent en temps réel », a ajouté Dave Littlechild, responsable mondial de la division Partenariats et alliances, chez Emarsys. « Ce partenariat nous aide à combler le fossé qui existe en termes d'adoption de technologie, entre un professionnel du marketing et sa capacité à générer davantage de revenus de manière rentable. Nous sommes enchantés et envisageons avec optimisme notre avenir en tant que partenaires. »

L'intégration de Persado dans Emarsys est effective, et accessible aux clients dès maintenant. Pour de plus amples informations, visitez persado.com et emarsys.com.

À propos de Persado

Persado réinvente la façon dont est créé le matériel créatif en appliquant une certitude mathématique aux mots utilisés dans les communications marketing digitales. En libérant le pouvoir des mots, les entreprises sont gagnantes sur l'ensemble du marketing digital, et atteignent des niveaux inédits et spectaculaires en termes d'engagement envers la marque, et de revenu. Les responsables marketing des marques mondiales les plus réputées comptent sur Persado pour obtenir des résultats sans précédent en exploitant le pouvoir de l'automatisation intelligente, de l'IA et les avancées de la linguistique : ainsi, le pouvoir des mots est libéré et ce sont les émotions de chaque consommateur, à chaque instant et à grande échelle qui sont éveillées.

La Message Machine de Persado utilise la sophistication de l'intelligence artificielle, la data science, la linguistique computationnelle et l'apprentissage automatique pour générer le message idéal pour chaque campagne. Elle exploite la base de connaissances de langage marketing la plus avancée qui soit, comprenant plus d'un million de mots et d'expressions balisés et évalués. Les professionnels du marketing gagnent une visibilité réelle, permise par des résultats quantifiables et des estimations extraites des data. C'est cette visibilité qui leur permet d'identifier les tendances et le langage émotionnel en mesure de les rendre gagnants sur l'ensemble du parcours client.

Pour obtenir de plus amples informations sur Persado, ou pour planifier une démonstration, rendez-vous sur le site persado.com, ou suivez Persado sur Twitter.

À propos d'Emarsys

Emarsys est la plus grande société indépendante à offrir une plateforme marketing dans le monde. Celle-ci fournit des renseignements exploitables pour les entreprises cherchant à cibler leurs clients : elle combine machine learning et data science avec une vraie personnalisation et une diffusion omnicanale afin de toucher le plus efficacement possible les consommateurs, et d'optimiser ainsi l'engagement et les résultats. Grâce à plus de 800 employés répartis dans 15 bureaux à travers le monde, Emarsys sert plus de 2 300 clients dans 140 pays. Chaque mois, Emarsys envoie plus de sept milliards de messages, et aide les clients à augmenter leur revenu et leur retour sur investissement. Pour en savoir plus sur Emarsys, rendez-vous sur emarsys.com.

